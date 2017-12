Prima înfrângere în acest an pentru CSU Neptun

CSU Neptun Constanţa nu a reuşit să continue seria pozitivă din acest an, cedând, sâmbătă, scor 22-26 (11-11), pe terenul formaţiei HC Roman, în etapa a 11-a a Ligii Naţionale de handbal feminin. Deşi fără Renata Ghionea, una dintre cele mai importante jucătoare ale echipei, CSU Neptun părea să poată obţine alte două puncte importante în economia campionatului, conducând la mijlocul primei reprize, scor 6-5. Situaţia disperată din clasament obliga gazdele să obţină victoria, dar replica bună a Neptunului a făcut ca pauza să consemneze egalitatea, scor 11-11. Echilibrul s-a rupt însă în debutul părţii secunde, când Roman s-a desprins la 19-12, suficient pentru a-şi conserva în final un succes mult mai lejer decât s-ar fi aşteptat, 26-22.

„Pe fondul unor decizii cel puţin ciudate a unuia dintre arbitri, pe care doar acesta le-a înţeles, în primele cinci minute ale părţii secunde am evoluat în doar patru-cinci jucătoare, iar gazdele s-au desprins la 17-11. Este adevărat însă că şi noi am greşit mult în atac şi am trecut pe lângă alte două puncte foarte importante“, a declarat directorul executiv al Neptunului, Paul Alexe. Pentru formaţia constănţeană nu a evoluat nici portăriţa Yana Sitenko, plecată în Ucraina pentru a-şi rezolva problemele legate de viză. Pentru CSU Neptun au înscris: Sheiko 6g, Cîrstea şi Sen - câte 4g, Iovănescu, Mărginean şi Ionescu - câte 2g, Rusali şi Arfir - câte 1g.

Celelalte rezultate ale etapei: Oţelul Galaţi - SCM Craiova 31-24, Oltchim Rm. Vîlcea - CSM Ploieşti 38-30, CSM Bucureşti - HCM Baia Mare 31-24, Corona Braşov - Dunărea Brăila 22-21, CSM Bacău - HC Zalău 23-26, U. Jolidon Cluj - Cetate Deva 21-18. Clasament: 1. Oltchim Rm. Vîlcea 22p, 2. HC Zalău 17p (golaveraj: 292-243), 3. Oţelul Galaţi 17p (292-249), 4. Dunărea Brăila 15p (309-289), 5. U. Jolidon Cluj 15p (311-298), 6. Corona Braşov 10p, 7. CSM Ploieşti 9p (285-296), 8. HC Roman 9p (281-293), 9. CSU Neptun 9p (277-297), 10. HCM Baia Mare 9p (269-321), 11. Cetate Deva 8p, 12. CSM Bucureşti 7p, 13. CSM Bacău 5p, 14. SCM Craiova 2p.