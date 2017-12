Prima înfrângere pentru CVM Tomis

Sâmbătă, în etapa a 18-a din Divizia A1 la volei masculin, CVM Tomis Constanţa a suferit prima înfrângere din acest campionat, pe terenul lui Dinamo Bucureşti. Scorul final a fost 3:0 pentru gazde, pe seturi 25:19, 25:22 şi 25:22, rezultat care i-a coborât pe constănţeni pe locul 3 în clasament, la setaveraj. Primele trei clasate au acum acelaşi număr de puncte, iar lider a redevenit Remat Zalău (ratio: 3,64), urmată de Dinamo (3,50) şi Tomis (2,68).

Meciul din Sala Extreme a fost dominat clar de formaţia gazdă, care, cu mici excepţii, s-a aflat în permanenţă la conducere pe tabela de scor. Oaspeţii au mai “mişcat” puţin doar în prima treime a seturilor 2 şi 3, când au intrat în avantaj la primul time-out tehnic, însă dinamoviştii au revenit de fiecare dată, graţie inspiraţiei lui Todorovic în faza de atac şi a blocajului mai bun.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Am avut şi momente bune de joc, mai ales la începutul meciului, dar şi multe căderi în joc, care ne-au costat până la urmă” - Tyler Hildebrand (jucător CVM Tomis). „Mă bucură această victorie, este un rezultat mare pentru echipa mea şi vreau să-mi felicit coechipierii. Este ceva special şi pentru mine, deoarece în trei zile am câştigat clar în faţa fostelor mele echipe (n.r. - Remat şi Tomis)” - Filip Despotovski (jucător Dinamo). „Este o victorie frumoasă, o victorie muncită, în care Tomis a jucat bine, dar noi am fost şi mai buni. Am reuşit să ne autodepăşim în aceste două meciuri, ne-am concentrat la maximum şi am reuşit să învingem” - Ionuţ Harbuz (jucător Dinamo). „Cheia succesului a fost, în primul rând, dorinţa de victorie a jucătorilor mei, la fel ca şi în meciul de la Zalău. De asemenea, decisiv a fost şi faptul că am pregătit foarte bine partida cu echipa din Constanţa” - Daniel Rădulescu (antrenor principal Dinamo). „Dinamoviştii au abordat meciul mult mai motivaţi. Şi-au dorit mai mult victoria. Au învins pe merit, iar atuurile lor au fost blocajul şi omogenitatea sextetului de bază. Noi am jucat la nivelul nostru obişnuit din ultimele meciuri, unul nu prea înalt, însă acum adversarul a fost mult mai puternic” - Milen Uzunov (director sportiv CVM Tomis). „Nu am putut emite prea multe pretenţii în acest meci, în condiţiile în care s-au comis multe greşeli personale şi nu există o strategie clară de joc. Pot spune că sârbul Todorovic ne-a bătut aproape singur. Nu mi-a plăcut nici faptul că la echipa mea nu s-a văzut bucuria de a juca volei. Chiar dacă avem cel mai bun lot din campionat, nu s-a cristalizat încă o formulă de bază, primii 6 sau primii 8, care să facă faţă oricărui joc. Toată lumea este de vină, inclusiv eu, pentru că am permis să se întâmple acest lucru. Echipa a jucat neglijent, superficial în acest retur, pierzând puncte de set, seturi şi puncte importante în clasament. Vom decide după meciul de la Constanţa cu Remat Zalău. Dacă nu va fi o victorie clară în favoarea noastră, vom lua măsuri” - Sorin Strutinsky (preşedinte CVM Tomis).

Au evoluat - Dinamo (antrenori Daniel Rădulescu şi Cristache Catană): Despotovski - Roman, Şoloc, Mureşan, Harbuz, Todorovic şi Gh. Ilie - libero (a mai jucat Purice); CVM Tomis (antrenori: Ljubomir Gerasimov şi Răzvan Parpală): Hildebrand - Minchev, Spînu, Macovei, Bahov, Merkushev şi Mihăilă - libero (au mai jucat: Lescov, Miklashevich, Began şi David). Au arbitrat: Lucian Năstase şi Nicolae Marin (ambii din Galaţi).

Celelalte rezultate din etapa a 18-a: Steaua Bucureşti - CSM Bucureşti 3:1 (21:25, 25:19, 28:26, 25:20); CSMU LPS Suceava - SCM U Craiova 0:3 (21:25, 16:25, 16:25); U. Cluj - Remat Zalău 0:3 (21:25, 22:25, 22:25); Explorări Baia Mare - Unirea Dej 0:3 (22:25, 23:25, 23:25); Torpi Tg. Mureş - VCM Piatra Neamţ 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).

Clasament

1. Remat Zalău 18 16 2 51:14 46

2. Dinamo Bucureşti 18 16 2 49:14 46

3. CVM Tomis 18 17 1 51:19 46

4. Unirea Dej 18 11 7 40:27 34

5. Explorări Baia Mare 18 11 7 37:27 33

6. VCM Piatra Neamţ 18 8 10 34:34 27

7. Steaua Bucureşti 18 8 10 30:37 24

8. SCM U. Craiova 18 7 11 30:38 23

9. U. Cluj 18 7 11 29:39 20

10. CSM Bucureşti 18 6 12 28:38 20

11. Torpi Tg. Mureş 18 1 17 9:53 3

12. CSMU LPS Suceava 18 0 18 6:54 2