Prima înfrângere pentru RCJ Farul

Rugby Club Judeţean Farul Constanţa a înregistrat, ieri, pe stadionul “Mihai Naca”, primul eşec din acest sezon al Superligii Naţionale de rugby, 18-22 (13-3) cu principala candidată la titlu, RCM Timişoara. Meciul a început cu un moment de reculegere în memoria fostului jucător şi arbitru de rugby Petrică Barbu, decedat, joi, la vârsta de 61 de ani.

Cu doar cinci jucători români în primul “15”, căpitanul Agiacai, Sasu, Cr. Munteanu, Mototolea şi Apostol, RCJ Farul a fost vioara întâi în prima parte a meciului, în care a pus la respect puternica formaţie timişoreană, cu foştii farişti Daniel Carpo şi Otar Turashvili în echipa de start. Calafeteanu a deschis scorul în min. 8 printr-o lovitură de pedeapsă, dar Howard a restabilit egalitatea în min. 16 tot dintr-o penalitate. Primul eseu al partidei a venit în min. 28: Sergio de la Harpe a luat o acţiune pe cont propriu, a depăşit trei adversari, iar apoi a pasat pe la spate pentru colegul de la naţionala Namibiei, McGrath Van Wick, iar aripa Farului nu s-a mai oprit decât în terenul de ţintă timişorean. Howard a transformat cu siguranţă, iar tabela indica 10-3 pentru Farul. Până la pauză Howard a mai punctat dintr-un drop-goal pentru 13-3, diferenţă conformă cu realitatea. Fără Apostol - cartonaş galben în finalul primei reprize - Farul a fost pusă unei presiuni mult mai mari, iar georgianul Turashvili a marcat primul eseu pentru Timişoara în min. 43, transformat de Calafeteanu. Mai omogenă, profitând şi de câteva nesincronizări în defensiva Farului, Timişoara a reuşit alte două eseuri, prin Pahulu (min. 65) şi Lemnaru (min. 77) (transformat de Calafeteanu), care le-au asigurat în final victoria. Tabela a fost închisă de Farul, Van Wyk încununându-şi evoluţia formidabilă printr-un nou eseu la capătul unei acţiuni frumoase pe trei-sferturi.

„Am făcut o primă repriză bună, am fost oportunişti, dar începutul părţii secunde a fost mai slab şi după primul eseu al Timişoarei lucrurile au fost în favoarea lor. Felicit jucătorii pentru starea de spirit şi cu timpul vom deveni mai puternici“, a spus antrenorul Farului, Cristian Brănescu. „O partidă disputată, între două echipe care au în componenţă mulţi jucători de naţională. Cred că Timişoara a avut mai multă şansă. Noi nu am putut să ne menţinem din păcate avantajul luat la pauză“, a declarat şi constănţeanul Adrian Apostol. „Am avut emoţii să joc împotriva echipei unde mi-am început cariera. A fost un meci dificil, Farul a arătat că este o echipă puternică, iar jucătorii străini au adus un plus de mentalitate. Campionatul este lung, dar consider că Farul are şanse la titlu, mai ales că în ply-off se va porni de la zero. În ce mă priveşte, sper să câştig primul titlu din carieră“, a precizat şi actualul căpitan al Timişoarei, Daniel Carpo.

Pentru RCJ Farul au evoluat: De Neuilly-Rice, Van der Linde, Sasu, Agiacai, Cr. Munteanu, Morrison, Mototolea, Masilevu, Laqai, Howard, Van Wyk, Narukutabua, D. de la Harpe, Apostol, S. De la Harpe. Au mai intrat: Gorun, Van Neel şi Stein.

Celelalte rezultatele ale etapei: Poli Agro Iaşi - U. Cluj 24-19, CSM Bucureşti - CSM Ştiinţa Baia Mare 10-20, Dinamo Bucureşti - Steaua Bucureşti 31-23. Clasament: 1. Baia Mare 14p (esaveraj: 123-29); 2. Timişoara 14p (99-30); 3. Steaua 10p (113-70); 4. RCJ FARUL 9p (74-72); 5. Dinamo 6p (61-79), 6. Iaşi 4p (51-122), 7. U. Cluj 2p (56-107); 8. CSM 0p (36-104).