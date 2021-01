Prima întâlnire oficială a conducerii Consiliului Județean Constanța cu reprezentanții ONG-urilor

Astăzi, 25 ianuarie 2021, Mihai LUPU, Președintele Consiliului Județean Constanța împreună cu vicepreședintele Stelian GIMA, au avut o primă întâlnire informală, de lucru, cu reprezentanții a peste 70 de Organizații Non Guvernamentale care își desfășoară activitatea în județul Constanța.

Scopul întâlnirii a fost acela de a îi cunoaște pe reprezentanții societății civile cât și de familiarizare cu obiectul de activitate al fiecărui ONG participant, a transmis un Comunicat de Presă al Consiliului Județean Constanța.

Discuțiile s-au concentrat pe prezentarea și dezbaterea Regulamentului de Înființare, Organizare și Funcționare a Consiliului Consultativ al Societății Civile, constituit la nivelul Consiliului Județean Constanța. Menționăm că acest regulament urmează a fi suspus dezbaterii publice și va putea fi consultat pe site-ul instituției.

“Așa cum am promis am continuat seria întâlnirilor demarate de la preluarea mandatului, cu reprezentanții Organizațiilor Non Guvernamentale. Societatea civilă are un rol extrem de important în dezvoltarea cât mai durabilă a comunității. Am solicitat această întâlnire cu dumneavoastră, pentru că vocea dumneavoastră a fost ignorată timp de 20 de ani. Îmi doresc ca experiența dumneavoastră să fie valorificată în cadrul acestui Consiliu Consultativ și împreună să putem realiza proiectele pe care ni le dorim cu toții. Vreau ca această primă întâlnire să nu fie un act formal, ci începutul unei colaborări pe termen lung între societatea civilă și Consiliul Județean Constanța. Ne dorim crearea unui cadru instituțional pe deplin funcţional, în vederea dezvoltării unui dialog constructiv pentru atragerea unui număr cât mai mare de proiecte cu finanţare nerambursabilă la nivelul judeţului Constanța. Vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre pentru că mă bazez pe sprijinul pe care ni-l veți acorda în concretizarea tuturor inițiativelor de dezvoltare durabilă a județului nostru” - a declarat președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai LUPU.