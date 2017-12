Prima linie telefonică pentru prevenție și suport în prematuritate

Prima linie telefonică gratuită din România adresată familiilor cu prematuri, dar și celor în care femeia are o sarcină cu risc de naștere prematură va fi lansată marți, de 8 Martie, de către Asociația Unu și Unu. Săptămânal, de luni până vineri, părinții vor putea suna la numărul 0800.390.678 pentru a discuta cu un doctor ginecolog, neonatolog, jurist, psiholog sau părinte, a informat asociația, într-un comunicat. ”Alo, Prematuritate este primul call center multidisciplinar din Europa care vine ca un sprijin, dar și ca o sursă credibilă de informare, consiliere și suport moral pentru femeile însărcinate aflate la risc de naștere prematură, dar și pentru părinții care traversează această perioadă sau doresc să își monitorizeze bebelușul corect după externare”, a precizat vicepreședintele Asociației Unu și Unu, Diana Gămulescu, citată în comunicat, scrie Agerpres. Luni, marți și vineri, linia telefonică poate fi apelată între 13.00 și 17.00, iar miercuri și joi, între orele 15.00 - 19.00. Programul poate fi consultat și pe www.unusiunu.com sau pe www.facebook.com/asociatia.unusiunu. Unu și Unu este o asociație de părinți care apără drepturile copiilor din sarcini multiple, prematuri și bebeluși spitalizați și ale familiilor acestora, oferind suport pe perioada spitalizării și după externare. Asociația Unu și Unu este membră a EFCNI (European Foundation for the Care of Newborn Infants), organizație care adună reprezentanți din peste 50 de țări.