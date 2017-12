„Prima Mașină“, eșec cu patru roți

CE-I DE FĂCUT Programul „Prima Maşină“ ar trebui să aibă o perioadă de creditare mai mare, iar ratele dobânzilor ar trebui să fie mai mici, a declarat ieri preşedintele Dacia, Nicolas Maure. „Trebuie să continuăm înlocuirea maşinilor vechi. Ştim cu toţii că, de la criza din 2008, oamenii au devenit reticenţi în a-şi lua credite pentru bunuri de folosință îndelungată. Pentru ei trebuie să găsim soluţii de prelungire a perioadei de rambursare şi de reducere a dobânzilor. Trebuie să-i convingem că este mult mai bine să-şi cumpere o maşină nouă, în loc de una veche, atât din punctul de vedere al costului, cât şi al siguranţei şi impactului asupra mediului“, a spus Maure. El a mai afirmat că şi-ar dori ca 20% din producţia de la Mioveni să fie vândută în piaţa internă şi doar 80% să meargă la export - „Anul trecut am produs 338.593 de automobile. Vrem să stimulăm piaţa internă, care, din păcate, nu merge. Ne-am dori ca piaţa auto din România să fie la 100.000 - 200.000 de unități pe an. Dacă am vinde 20% din producție aici, asta ar însemna 60.000 de mașini“. Maure a punctat că o reducere a TVA cu cinci puncte procentuale, de la 24 la 19%, ar ajuta Dacia să-și mărească vânzările în piața internă - „Taxa curentă, de 24%, se situează peste media europeană. Ar fi foarte bine dacă ar scădea, așa cum au anunțat autoritățile, de la 1 ianuarie 2016“.

UN EȘEC În „Prima Mașină“, românii pot achiziționa un autoturism nou printr-un credit garantat 50% de stat, la o dobândă cu cel mult trei puncte procentuale peste rata ROBOR la 6 luni. Creditul se acordă pe cel mult cinci ani, de unde și eșecul total al programului, prin care s-au luat până acum doar câteva mașini. Chiar dacă avansul solicitat este de numai 5%, dobânzile și termenul de 60 luni îi țin departe pe potențialii cumpărători. Pentru anul în curs, „Prima Mașină“ are un buget de 350 milioane lei.