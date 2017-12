Prima maternitate privată - „Isis”, la doi ani!

Au trecut doi ani de când, în oraşul de la malul Mării Negre, lua fiinţă prima maternitate privată din Constanţa – “Isis Medical Center”, un vis care a devenit realitate. De atunci, peste zece mii de paciente au trecut pragul unităţii sanitare, “Isis” reuşind să construiască relaţii de lungă prietenie cu multe dintre ele. De asemenea, cadrele medicale ale maternităţii au fost, de la bun început, alături de toate mămicile care au ales să aducă pe lume bebeluşii, fie prin naştere naturală, fie prin cezariană sau în apă. Reprezentanţii primei maternităţi private au avut grijă ca pacientele să aibă tot confortul. Şi chiar şi în aceste condiţii, “Isis” îşi continuă expansiunea, la nivel local, prin înfiinţarea unei noi unităţi medicale în Constanţa, o clinică – ambulatoriu, parte a spitalului deja existent. ”Consecvenţa cu care am fost contactaţi, ori de câte ori pacientele au avut nevoie, ne-a determinat să ne extindem serviciile. O echipă formată din 75 de medici şi asistente asigură garda continuă, în regim de urgenţă, pe opt specializări: obstetrică-ginecologie, neonatologie, pediatrie, neurologie pediatrică, chirurgie pediatrică, psihiatrie, anestezie şi terapie intensivă, oncologie”, a declarat directorul “Isis”, dr. Mohamed Zaher. Ambulatoriul “Isis” acoperă o patologie extrem de largă, de la diagnosticare până la tratare, şi include un laborator propriu de analize. Pentru consultaţiile de specialitate sunt disponibile zece cabinete complet echipate, inclusiv ecografie 2D abdominală şi transvaginală, 3D, 4D, Doppler color, colposcopie, histerosalpingografie, electroencefalogramă. Dotările de ultimă generaţie şi sălile multifuncţionale de chirurgie sunt capabile să susţină o gamă largă de intervenţii chirurgicale, efectuate atât prin chirurgie clasică cât şi laparoscopică, cunoscută deja ca fiind minim invazivă, şi spre care se militează, similar sistemelor de sănătate din străinătate. De asemenea, gravidele învaţă, la şcoala gravidei, că mişcarea este permisă în sarcină. Cursurile prenatale schimbă conceptul noţiunii de naştere pentru milioane de familii din întreaga lume, cu ajutorul eforturilor educatorilor prenatali, evoluând de la tehnici simple de naştere, până la o filozofie ce oferă o serie de modalităţi prin care o femeie este pregătită să dea naştere şi să devină mamă. Echipa maternităţii are în componenţă un instructor Lamaze, instructor fitness, psiholog şi medic obstetrician. Ca recunoaştere a eforturilor de a asigura cele mai bune îngrijiri, maternitatea a devenit prima unitate privată din România certificată de către “Unicef” ca “Spital prieten al Copilului”. “Ne mândrim cu acest statut devenit oficial în urma scrisorii organizaţiei “Unicef””, a mai spus dr. Zaher. “Isis” aparţine unui grup de elită, recunoscut pe plan internaţional, format din peste 19.000 de spitale, dintre care 300 în Europa, şi mai ales în grupul celor doar 25 de maternităţi certificate ca „Spital Prieten al Copilului” din România. Această recunoaştere a dus la creşterea numărului de paciente. Astfel, dacă în primul an treceau pragul unităţii sanitare 3500 de paciente, în 2010, 4000 de paciente, în doar primele două luni ale anului 2011, cifra a ajuns la 900 de paciente. “În ultima perioadă observăm o creştere foarte mare a numărului pacientelor. Pe lângă faptul că suntem spital prieten al copilului, maternitatea noastră pune la dispoziţia pacientelor un program de intervenţii chirurgicale, în mod gratuit, fie că este vorba despre intervenţiile clasice, fie că este vorba despre laparoscopie”, a declarat dr. Zaher.

ŞI ALTE NOI PROIECTE. Nu peste mult timp, “Isis” va avea în componenţă şi o secţie de pediatrie modernă. Decorul cabinetelor medicale îi introduce, chiar şi pe părinţi, într-o lume de basm. Copiilor li s-a rezervat un loc de joacă, iar dacă este necesară internarea, niciun micuţ nu va simţi că se află într-un spital. “Copiilor nu le trebuie răpită nici copilăria, şi nici fericirea. Tocmai de aceea, la noi, medicii sunt personaje din poveşti, iar micuţii - autorii unor lucrări unice. Reţeta prescrisă de doctor este dovada că povestea există, iar zâmbetul copiilor indică faptul că boala a fost învinsă”, spun reprezentanţii maternităţii. Nu în ultimul rând, “Isis” va avea în componenţă unul dintre cele mai moderne blocuri operatorii din ţară, valoarea acestuia ridicându-se la peste 1,5 milioane euro. “În aceeaşi clădire există centrul de imagistică “Pozimed”, astfel încât nu va fi nevoie să deplasăm pacienţii pentru investigaţiile imagistice necesare pentru stabilirea cu certitudine a diagnosticelor”, explică dr. Zaher.

MESAJE PENTRU “ISIS”. Aniversarea din acest an a fost una cât se poate de inedită, organizatorii având iniţiativa, în parteneriat cu „Telegraf” şi TV „Neptun”, să organizeze o gală pentru decernarea premiilor pentru „10 oameni de valoare din Constanţa”, iniţiativă apreciată de mari personalităţi, sute de persoane răspunzând invitaţiei „Isis”. Maternitatea a fost felicitată, la ceas aniversar, de zeci de personalităţi, atât de pe plan local, cât şi naţional. Preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, dar şi subsecretarul de stat în Ministerul Sănătăţii (MS), dr. Raed Arafat, au fost doar câteva dintre personalităţile de la nivel naţional care au urat “La mulţi ani!” primei maternităţi private din Constanţa. “Este un lucru frumos, este recunoaşterea unor oameni care au contribuit la dezvoltarea societăţii. Societatea trebuie să recunoască oamenii care fac ceva”, a declarat dr. Raed Arafat, care a felicitat “Isis”, la cei doi ani împliniţi.