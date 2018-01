Prima medalie pentru juniorii de la Farul-Cleopatra

Sfîrşitul de săptămînă a adus răsplata pentru orele de muncă şi antrenament ale sportivilor şi antrenorilor de la RC Farul-Cleopatra... prima medalie naţională obţinută în istoria de cinci ani a clubului patronat de Vasile Chirondojan. Juniorii sub 19 ani, antrenaţi de Cristian Brănescu şi Marian Nache, au reuşit să cîştige la Bucureşti finala mică a Diviziei Naţionale, 22-10 cu LPS Focşani (puncte înscrise de Zăpan, Graur, Zainea eseuri, Marin o lovitură de pedeapsă şi două transformări), asigurîndu-şi medaliile de bronz. Iată echipa laureată: Zapan, Drăgănel, Graur - Anca, Frangu - Petreanu (cpt), Mitu, Munteanu - Bucevschi, Marin - Trandafir, Zainea, Florea, Ciucă - Pîrvu; au mai evoluat N.Lascu, I.Lascu, Gălean, Bădărîcă, Băraş, Dumitriu, Creţu. Talentaţii rugbyşti constănţeni au fost premiaţi ieri de conducerea clubului şi Direcţia pentru Sport a Judeţului cu cîte şapte sute de lei fiecare, în cadrul unei întîlniri desfăşurate la cocheta bază ”Constructorul”. ”Medalia de bronz încununează un sezon reuşit, cu destule fluctuaţii totuşi, din cauza lotului restrîns de jucători. Sîntem mulţumiţi de participarea la antrenamente şi evoluţia jucătorilor, care au dovedit că sînt promisiuni pentru echipa mare a Farului”, a declarat fostul mare jucător Cristi Brănescu, revenit din Franţa pentru a cunoaşte succesul în oraşul care l-a oferit rugby-ului mare. Promisiuni sau chiar certitudini... pentru că deja tînărul Alexandru Mitu a prins cîteva meciuri bune ca titular în linia a doua a lui RC Judeţean Farul: ”Această medalie, prima din viaţă, este o reuşită personală, un vis împlinit. Mă concentrez acum pe cariera mea la Farul, cu care sînt sigur că mă voi bate la anul pentru titlul naţional”. Hotărîre care vine în acord cu gîndurile conducerii clubului fanion, antrenat din acest sezon de tehnicianul constănţean Leodor Costea, multiplu campion cu Steaua Bucureşti. Pe lîngă Mitu, nume precum Petreanu, Munteanu, Zainea, Florea sau Marin vor fi auzite pe Stadionul de rugby ”Farul”, ne promit atît directorul executiv Aurelian Arghir, cît şi preşedintele clubului Farul-Cleopatra, Vasile Ţuţu Chirondojan: ”Această medalie înseamnă cinci ani de muncă în colectiv. Am sperat ca metalul să fie mai strălucitor, dar va fi, negreşit, anul viitor. Marea mea dorinţă este ca actualii juniori să poată depăşi, într-o zi, performanţele trecute ale marelui rugby constănţean. Vreau să mulţumesc Consiliului judeţean, Direcţiei pentru Sport, care ne-au susţinut financiar, Asociaţiei Judeţene de Rugby şi, nu în ultimul rînd, părinţilor care au crescut copii sănătoşi şi frumoşi”. Chirondojan, alături de vicepreşedintele Nicu Moraru, a anunţat că bugetul din acest sezon (3,6 miliarde de lei vechi) va fi mai mare anul viitor, atunci cînd clubul va înscrie, sub numele Constructorul Cleopatra, o echipă şi în Divizia A de rugby, pepinieră pentru RCJ Farul.