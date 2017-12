Prima monografie a comunităţii elene din Constanţa, în volum

Pentru comunitatea elenă de la malul mării a fost, ieri, o dublă sărbătoare, deoarece, într-o zi de duminică, grecii constănţeni au lansat la ei „acasă”, adică la Teatrul „Elpis” (Teatrul pentru Copii şi Tineret „Căluţul de mare”), o monografie a comunităţii greceşti din oraşul de la malul mării, scrisă în 1940, de profesorul Stavros Manesis, şi publicată 12 ani mai târziu, în 1952. Ediţia bilingvă româno-greacă a volumului „Comunitatea elenă din Constanţa”, de Stavros Manesis - profesor între anii 1938-1940 la şcoala elenă din vechiul Tomis -, lansată ieri, reprezintă, de fapt, prima şi singura monografie a comunităţii greceşti de la malul Mării Negre. Cartea reprezintă un prim pas pentru elaborarea unui volum mai amplu, dedicat comunităţii elene constănţene, care va fi integrat apoi într-o monografie generală, care să reprezinte istoria tumultuoasă a grecilor din România.

PROLEGOMENE PENTRU O AMPLĂ MONOGRAFIE „Suntem în discuţie cu un grup de elită condus de prof. univ. dr. Georgeta Filitti, care să reunească toate monografiile comunităţilor greceşti sub egida şi conducerea acesteia”, a spus preşedintele Uniunii Elene din România (UER), Dragoş Zisopol.

„Cartea pe care o lansăm astăzi (n.r. - ieri) este un început în ceea ce priveşte comunitatea constănţeană, prolegomene pentru ceea ce ne propunem. Trebuie să-i fim recunoscător autorului, profesorul Stavros Manesis, care s-a aplecat asupra comunităţii”, a spus prof. univ. dr. Georgeta Filitti.

„Noi, grecii, ne-am aflat pe teritoriile acestea primitoare încă din secolele VII - VI î. Hr. Aici au fost sădite seminţele elenismului şi, mai departe, sporii au călătorit, prin vântul prielnic, în toate zonele ţării, astfel încât avem comunităţi teritoriale, membre ale Uniunii Elene, în jur de 25, cu peste 11.000 de membri titulari şi peste 17.000 de membri filoeleni”, a spus preşedintele UER, Dragoş Zisopol, care doreşte să digitizeze întreaga bibliotecă a comunităţii elene.

Preşedintele Comunităţii Elene „Elpis” din Constanţa şi vicepreşedinte al UER, Eftimie Antoniadis, vicepreşedintele UER, Rodoclia Zamfiropol de la Galaţi, preşedintele Asociaţiei Arhiviştilor şi Prietenilor Arhivelor „Ovidius”, arhivistul dr. Constantin Cheramidoglu, şi vicepreşedintele UER, Ovidiu Niculache, au salutat apariţia în limba română a singurei monografii a comunităţii constănţene.

CINCI ANI DE STRĂDANII „După ce s-a reînfiinţat comunitatea elenă din Constanţa, după 1989, am găsit această carte, scrisă în 1940. Pentru mine a fost o mare bucurie. Citind-o, am intrat într-o lume pe care o cunoşteam, înainte de război, o lume care mi-a fost foarte apropiată. Am citit nume de oameni pe care i-am cunoscut. Atunci, m-am hotărât să o traduc. Este adevărat că era o limbă cultă şi la început mi-a fost greu să mă adaptez la ea, dar prin strădanii, timp de cinci ani, am reuşit să o traduc. Acum, la lansare, este prima dată când văd această carte”, a spus medicul Despina Hagiu, cea care a tradus volumul, alături de Diana Cărburean.