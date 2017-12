Prima operaţiune românească de aero-salvare pe mare

CELEBRARE CU FAST Cu 50 de ani în urmă, 22 de marinari turci erau salvaţi de la moarte, cu ajutorul unui elicopter MI-4, de cinci români curajoşi. În 30 noiembrie 1963, în dreptul localităţii Gura Portiţei, la circa 300 metri de ţărm, nava comercială sub pavilion turc “Abdullah” eşua pe un banc de nisip din cauza unei furtuni puternice. În plină noapte şi cu sala maşinilor inundată, capitanul navei trimitea cu disperare mesaje de salvare prin radio, în speranţa ca cine va auzi să vină să-i salveze echipajul. Din fericire, la apelurile disperate ale turcilor au răspuns imediat românii, care, în condiţii meteo neprielnice şi cu vânt puternic, care sufla în rafale de până la 100 km/h, au trimis un elicopter al companiei Tarom, având un echipaj compus din pilotul-comandant Constantin Ştefănescu, pilotul secund Ion Tudose şi mecanicii de bord Stan Georgescu, Marin Ilie şi Constantin Brănescu. Avea să fie prima operaţiune de salvare aeriană din România, misiune care a durat patru ore. Şi cum acest eveniment a avut un final fericit, gestul curajos din urmă cu cinci decenii a fost marcat, sâmbătă, de conducerea Aeroportului Tuzla. La eveniment au participat, printre alţii, comandantul în rezervă Ion Tudose, membru al echipajului din elicopter, şi Dan Ştefănescu, lider al formaţiei de acrobaţie „Iacării Acrobaţi“ şi fiul pilotului Constantin Ştefănescu. Cel mai emoţionant moment al sărbătorii a fost atunci când reprezentanţii Aeroportului Tuzla au prezentat un film documentar realizat de o echipă de televiziune chiar în timpul misiunii din urmă cu 50 de ani.

SALVARE CA-N FILME Filmul evenimentelor din 30 noiembrie 1963 a fost retrăit cu emoţie de pilotul Ion Tudose, care, la cei 73 de ani ai săi, îşi aduce aminte de fiecare clipă trăită în urmă cu 50 de ani. “Totul este clar şi acum. Parcă a fost ieri. Îmi aduc aminte cu exactitate fiecare moment al misiunii, care a fost una extrem de dificilă, în condiţiile în care România avea doar de trei ani elicopter civil şi nimeni nu mai participase la o acţiune de acest gen”, a spus Tudose. El a continuat afirmând că a acceptat misiunea fără să stea pe gânduri. “Doar în joc erau vieţile a 22 de oameni. Pentru noi nu a contat faptul că erau turci, puteau să fie şi de pe Marte”, a spus Tudose. El spune că, la început, l-a apucat groaza, pentru că marea era extrem de furioasă. “Din cauza vântului puternic, fiecare marinar a fost transportat pe rând, suspendat de cablu, de la vas până pe mal. Pentru a realiza acest lucru, a fost nevoie să-l coborâm pe vas pe mecanicul-şef, Stan Georgescu”, a spus Tudose. Culmea, la jumătatea misiunii de salvare, elicopterul a rămas fără benzină, sporind emoţiile. “Am fost nevoiţi să dăm o fugă până la Tulcea pentru a realimenta. Iar după o oră şi jumătate, am reluat acţiunea de salvare. Ultimii marinari aduşi la mal au fost bucătarul şi comandantul vasului, plus un căţel care se afla la bord”, a adăugat Tudose. Pentru gestul său, el şi colegii săi au primit din partea statului român medalii şi diplome, plus o primă de 1.000 de lei, fiind decoraţi cu Ordinul Muncii clasa III-a.

Când copiii se mândresc cu părinţii!

În cinstea gestului curajos din urmă cu cinci decenii, la aerodromul de la Tuzla a fost dezvelită, sâmbătă, o placă comemorativă, iar centrul de antrenament pentru căutarea şi salvarea vieţilor omeneşti va purta numele pilotului Constantin Ştefănescu. Fiul acestuia, Dan Ştefănescu, a fost prezent printre persoanele care au celebrat cei 50 de ani de la prima misiune de salvare de vieţi realizată cu elicopterul în România. „Cred că este important ca publicul să ştie că, în urmă cu 50 de ani, un echipaj românesc a dat dovadă de curaj şi şi-a dus la final misiunea cu succes”, a spus Ştefănescu, care este pilot-comandant la Compania Tarom şi, totodată, liderul „Iacărilor Acrobaţi“. Despre misiunea din urmă cu 50 de ani a vorbit şi directorul Regional Air Services, Adrian Vasilache, care a afirmat că o astfel de operaţiune ar putea fi riscantă şi cu actualele aparate de zbor.

Prietenie pe viaţă

Din păcate, dintre cei 28 de oameni implicaţi în misiune, doar doi mai supravieţuiesc: copilotul Ion Tudose şi comandantul vasului turc, care locuieşte în prezent la Istanbul. Dacă românul a fost prezent la Tuzla, turcul nu a putut veni, din motive medicale. Şi, totuşi, acesta şi-a trimis mesajul prin intermediul ambasadorului Turciei în România, Omur Şolendil. “La acea dată, România şi Turcia se aflau în tabere diferite, dar asta nu i-a împiedicat pe români să sară în ajutorul compatrioţilor mei. Mulţumim, România, şi „La mulţi ani“ cu ocazia Zilei Naţionale!”, a spus Omur Şolendil.