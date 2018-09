Prima organizaţie care îşi manifestă unanim susţinerea pentru conducerea PSD

Preşedintele PSD Iaşi, Maricel Popa, a anunţat, luni, că organizaţia judeţeană a stabilit, în unanimitate, susţinerea actualei conduceri centrale a partidului şi continuarea guvernării, acesta explicând că „primarii din judeţ vor linişte”.

„În cadrul Biroului Permanent Judeţean, întrunit astăzi, s-a stabilit, în unanimitate, să i se acorde mandat preşedintelui PSD Iaşi, Maricel Popa, pentru susţinerea actualei conduceri PSD, dar şi continuării programului de guvernare”, a scris, luni, pe Facebook, preşedintele PSD Iaşi, Maricel Popa.

Potrivit acestuia, discuţiile au vizat „situaţia internă” din PSD.

„Dincolo de opţiunile sau opiniile mele personale am discutat, astăzi, cu colegii din BPJ pentru a stabili un punct de vedere comun în ceea ce priveşte situaţia internă din PSD. Le-am cerut să fie deschişi şi sinceri. La rândul lor, aceştia au discutat în această perioadă cu membrii şi simpatizanţii social-democraţi din teritoriu. Oamenii sunt multumiţi de programul de guvernare şi de măsurile adoptate de PSD într-un an şi jumătate de la câştigarea alegerilor parlamentare. Motivat de acest fapt, mandatul primit a fost de susţinere a conducerii PSD şi bineînţeles a guvernării”,a menţionat liderul PSD Iaşi.

Maricel Popa a adăugat că primarii vor „linişte”.

„În comunităţile rurale sunt în lucru proiectele din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), etapa a II-a. Primarii din judeţ vor linişte şi continuitate pentru a putea finaliza aceste proiecte, aşa cum s-au angajat în faţa locuitorilor pe care îi reprezintă. Era normal să avem o astfel de discuţie în interiorul partidului. Aş fi acceptat orice decizie şi orice părere a colegilor mei. S-a terminat perioada în care deciziile erau luate de o singură persoană. Aşa cum făcea Mihai Chirica, în scurtul mandat, în care a fost preşedinte al organizaţiei.”a conchis Popa.

Vicepreşedintele PSD Gabriel Zetea a anunţat, sâmbătă, la finalul unei şedinţe cu liderii organizaţiilor PSD din Transilvania, că filialele din Ardeal îi solicită preşedintelui formaţiunii, Liviu Dragnea, convocarea unei şedinţe a CExN pentru „a clarifica eventualele nemulţumiri” din partid. Potrivit acestuia, organizaţiile judeţene PSD din Ardeal susţin „fără rezerve” Guvernul.

„Susţinem fără rezerve Guvernul PSD-ALDE şi aplicarea în continuare a Programului de Guvernare. Toate atacurile şi disensiunile publice între membrii PSD cu funcţii de conducere de la Bucureşti trebuie să înceteze rapid pentru a ne concentra pe rezultatele guvernării şi pentru a ne putea ţine de cuvântul dat românilor în 2016. Cerem preşedintelui Liviu Dragnea convocarea în cel mai scurt timp posibil a unei şedinţe (sau a câte şedinţe este nevoie) a Comitetului Executiv Naţional pentru a clarifica eventualele nemulţumiri a unor colegi. PSD este un partid democratic unde fiecare are dreptul să îşi exprime liber punctul de vedere dar ne dorim să auzim nemulţumirile în cadrul şedinţelor statutare ale partidului şi nu în mass media", a precizat, într-o postare pe Facebook, vicepreşedintele PSD şi lider al filialei social-democrate Maramureş, Gabriel Zetea.

Preşedintele PSD Bihor, Ioan Mang, a declarat vineri, pentru MEDIAFAX, că este nevoie de organizarea ”rapidă” a unei şedinţe CExN , săptămâna viitoare, pentru a se stabili prin vot dacă partidul „este pe ideea dnei Firea sau nu”.

„Părerea mea personală este că, întrucât dna Firea a ieşit astăzi cu alte ştiri şi cu alte...trebuie organizat un CEx şi stabilit dacă partidul este pe ideea dnei Firea sau nu. Dânsa, până la urmă, şi oricine din partidul ăsta trebuie să înţeleagă că dacă ai o propunere o discuţi în partid, se supune la vot, dacă propunerea ta are voturile necesare, în regulă. Dacă nu, subiectul este rămâi în partid şi respecţi decizia majorităţii sau pleci, că nu putem să stăm aşa la infinit, decidem una şi a doua zi ieşim pe presă şi spunem altceva", a declarat vineri, pentru MEDIAFAX, preşedintele PSD Bihor, Ioan Mang.

Întrebat dacă propune ca Gabriela Firea să fie propusă spre sancţionare în PSD dacă va continua cu declaraţiile publice critice, Mang a răspuns afirmativ. „Nu numai dna Firea, oricine. Dacă discuţia are loc în partid şi majoritatea decide că nu se urmează acea cale, discuţia trebuie să înceteze pentru un membru care vrea să rămână în partid, într-o situaţie în care cel mai important lucru este să ne realizăm programul de guvernare. Dacă vom discuta doar despre noi, în loc să muncim, să ne facem treaba, nu am făcut nimic", a precizat liderul PSD Bihor, pentru MEDIAFAX.

Mang a mai declarat că a participat joi, la sediul central PSD, la o discuţie între „mai mulţi colegi", în prezenţa preşedintelui PSD Liviu Dragnea, privind convocarea unei şedinţe CExN. „Ideea a fost dacă e nevoie de Comitet Executiv rapid, adică în următoarele două săptămâni. Nu a fost o decizie, a fost o discuţie între colegi, am fost mai mulţi colegi", a spus el.

Liderul judeţean PSD a apreciat că, din punctul său de vedere, o şedinţă CExN organizată săptămâna viitoare ar putea să „închidă" subiectul presupusei scrisori a nemulţumiţilor din partid.

„Poate dacă îl facem mai repede, săptămâna viitoare, se încheie odată subiectul de presă, că nu există nicio scrisoare, nu a semnat nimeni, cu câţi am discutat, inclusiv cu dl Stănescu, nu există o astfel de scrisoare, adică până la urmă trebuie să închidem subiectul ăsta. Altfel, lumea începe să dea telefoane, mă sună <Ce se întâmplă, nu ne e bine la guvernare?>. Opoziţia e altundeva, nu e în partid", a declarat Mang.

Gabriela Firea a transmis vineri, într-o declaraţie remisă MEDIAFAX, că nu se află în fruntea niciunei răzmeriţe, dar că se va alătura oricărei iniţiative pentru „modernizarea” PSD şi că Liviu Dragnea a oferit primele 3 locuri de pe lista pentru europarlamentare „la cel puţin 30 de colegi”.

„Nu am făcut nici armistiţiu şi nici nu am încheiat vreun fel de pact de coabitare cu preşedintele Liviu Dragnea. Nici nu aş fi avut cum, pentru că nu este vorba de o dispută personală care să poată fi încheiată cu o ofertă potrivită. Am spus-o şi o mai repet: nu urmăresc să-i iau locul dlui Dragnea şi nu încerc să obţin niciun fel de avantaj personal. De asemenea, vreau să fie foarte clar că nu intenţionez să destabilizez coaliţia majoritară din parlament sau să pun în pericol programul de guvernare. Am ridicat însă nişte probleme, acumulate într-un an şi jumătate de discuţii sterile în partid, care s-au acutizat în ultima perioadă. Tăcerea mea din ultimele zile nu are nicio cauză subterană, spre stupefacţia celor care se hrănesc zilnic doar cu esenţă de complot, ci mi s-a părut normal să las „scena” liberă şi altor colegi care ar putea să contribuie la această dezbatere absolut necesară pentru PSD. Dacă cei mai mulţi au ales să se abţină de la luări publice de poziţie, acest lucru se datorează şi modului perfid în care am fost atacată şi defăimată de către camarila, asumată sau nu, din jurul lui Liviu Dragnea", precizează, într-o declaraţie pentru MEDIAFAX, primarul Capitalei, Gabriela Firea.

Vicepreşedintele PSD mai spune că nu va ezita să se alăture „oricărei iniţiative" care are ca scop modernizarea PSD şi că Dragnea a impus partidului o „agendă paralelă şi un stil discreţionar de conducere”. Primarul Capitalei a adăugat că victoriile electorale ale PSD nu ar fi fost posibile fără implicarea liderilor partidului.

„Sunt întrebată cum de am realizat abia acum că lucrurile nu merg deloc în direcţia cea bună. Răspunsul e foarte simplu: nu, n-am avut brusc o revelaţie, dar am constatat, gradual, că acest mod de a face politică se răsfrânge direct asupra cetăţeanului. Eu mă lupt pentru a-mi putea respecta angajamentele pe care mi le-am luat, împreună cu Liviu Dragnea, faţă de bucureşteni, referitoare la trafic, la sistemul de termoficare, la asistenţa medicală, la protecţia socială, dar când văd că proiectele noastre stagnează din cauza unor abordări politicianiste, atunci e clar că trebuie să ducem lupta la alt nivel. S-a spus că acest mod de a conduce partidul cu mână forte ne-a asigurat succesul în alegeri, dar s-a întrebat cineva dacă acest lucru ar fi fost posibil fără implicare şi dăruirea noastră, a celorlalţi lideri şi militanţi ai partidului? Iar dacă marile victorii electorale n-au folosit la punerea în practică a unor politici care să le facă oamenilor viaţa mai bună, ci doar i-au asigurat lui Liviu Dragnea accesul la resurse cu ajutorul cărora să-şi consolideze poziţia de lider absolut, atunci putem spune că au fost degeaba", a menţionat Firea.

Primarul general al Capitalei a spus că Dragnea a oferit primele 3 locuri de pe lista de la europarlamentare „la cel puţin 30 de colegi”.

„Dovada cea mai bună a faptului că am dreptate este modul în care Liviu Dragnea a înţeles să răspundă la acuzaţiile pe care i le-am adus. În loc să creeze cadrul unei dezbateri deschise şi principiale în partid, a găsit de cuviinţă să-i convoace la sediul central pe liderii de organizaţii, unul câte unul, sau în grupuri mici, după afinităţi şi, sub pretextul unor discuţii referitoare la organizarea referendumului, să încerce să-i intimideze sau, după caz, să-i fidelizeze, cu ameninţări mai mult sau mai puţin voalate, sau cu promisiuni mai mult sau mai puţin iluzorii. Doar din informaţiile pe care le am eu, a oferit primele 3 locuri pe lista de la europarlamentare la cel puţin 30 de colegi!", a spus Firea.

Ea a conchis că PSD s-a prăbuşit în sondaje.

Tot mai mulţi membri social democraţi au spus joi că aşa-zisa scrisoare a celor peste 20 de lideri PSD nu ar exista, motiv pentru care ea nici nu a apărut în spaţiul public. Joi, surse politice susţineau că mai multe organizaţii PSD au discutat despre retragerea sprijinului lui Liviu Dragnea.

"E o petardă. Nu a văzut-o nimeni. E o bazaconie. E ceva ce nu a văzut nimeni. Orice document apare, orice sursă, din 28 de organizaţii, ar fi trimis-o presei", a declarat deputatul PSD, Valeriu Steriu, la Antena 3.

"Nimeni nu a auzit ca preşedintele să fi comandat o şedinţă largă cu şefii judeţeni, preşedinţi şi le supui la vot să îţi dea un mandat pentru ceva. Nu poţi pe persoană fizică în PSD să vii să ceri ceva. Adversarii noştri încearcă din ce în ce mai prost să butoneze oamenii, că altă explicaţi nu avem", a afirmat şi Codrin Ştefănescu, la Antena 3.

Anterior, deputatul PSD Cătălin Rădulescu a declarat că sezonul scrisorilor pierdute.

"Am auzit despre chestia aceasta. Suntem în sezonul scrisorilor pierdute, scrisorilor de dragoste. Fiecare vine cu scrisori. E bine că scriu, dar e bine ca prima dată să scrie cetăţenilor de prin zonele în care sunt ei, să le spună ce fac şi ce au făcut. Să citească un pic statutul, că am impresia că anumiţi lideri, care vin din anumite zone mai întunecate şi mai puţin întunecate, n-au înţeles un singur lucru, acela că un preşedinte de partid care este ales prin Congres nu poate fi dat jos decât prin Congres. Nici prin scrisori, nici prin tot felul de demersuri pe care le fac. Pot să discute în Comitetul Executiv convocarea unui Congres în care pot să-şi depună candidatura. Dar atât. În statutul nostru nu se prevede mai mult de atât. (...) Deci colegii, eu înţeleg, poate unii nu se pregătesc, stau mai mult la spriţuri. Nu ştiu ce fac ei, dar hai să intre un pic şi să citească bine statutul, că după aceea intrăm în alte discuţii şi nu cred că sunt interesante. ", a declarat social-democratul Cătălin Rădulescu, joi la Parlament.

Viceprim-ministrul Paul Stănescu şi peste 20 de lideri judeţeni social-democraţi au discutat despre o posibilă acţiune de retragere a sprijinului politic pentru preşedintele PSD, Liviu Dragnea, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse participante la discuţii. În spaţiul public apăruseră informaţii că ar fi şi o scrisoare semnată de cei nemulţumiţi.