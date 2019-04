Prima performanţă din cariera de antrenor a lui Florin Voinea

Fostul voleibalist constănţean Florin Voinea, jucător crescut la CSŞ 1 Constanţa şi care a devenit campion al României cu CVM Tomis Constanţa, îmbrăcând şi tricoul echipei naţionale, a trecut pe banca suspinelor. În vârstă de 38 de ani, Voinicu’ a cunoscut prima satisfacţie din cariera de antrenor, reuşind o spectaculoasă promovarea în Divizia A1 la volei feminin cu echipa CS Medgidia, la doi ani de la înfiinţarea clubului. O performanţă care a fost realizată la finalul unui sezon în care voleibalistele de la CS Medgidia au câştigat toate meciurile disputate cu scorul de 3:0.

„Au fost doi ani la finalul cărora am avut satisfacţia mult dorită. Am avut un început greu, destul de anevoios. Nu aveam deloc o structură de echipă, nu aveam o organizare, clubul era nou înfiinţat. A fost o situaţie cu totul diferită faţă de ce se întâmplă acum. Am reuşit, între timp, să creionăm un lot, am reuşit să avem stabilitate, atât în plan financiar, cât şi administrativ. Lucrurile au decurs aşa cum trebuie şi am reuşit această promovare. Am avut satisfacţii enorme, atunci când am văzut jucătoare care au realizat un progres enorm în ultimii doi ani, jucătoare care doreau să renunţe. Mă bucur că am reuşit acest lucru cu o echipă alcătuită, în mare parte, cu jucătoare din judeţul Constanţa. Au fost de-a lungul celor doi ani mai multe momente dificile, dar echipa a rămas unită, concentrată. Am avut un parcurs regulat, în care nu am lăsat loc de interpretări asupra vreunui meci. Am dominat toate meciurile şi le-am câştigat de o manieră categorică”, a declarat, în exclusivitate pentru cotidianul „Telegraf”, Florin Voinea.

IMPORTANT ESTE CE REALIZEZI

Cum a ajuns Voinicu’ să pregătească o echipă de volei feminin şi nu una masculină? Aşa a fost... să fie. „Au venit două studente la mine, eu fiind profesor la Universitatea Ovidius, rugându-mă să stau de vorbă cu cei din conducerea acestui club, fiind vorba de un proiect nou. Am acceptat acest lucru şi aşa s-a făcut că am ajuns la volei feminin. Cu siguranţă că în cazul în care dânşii doreau volei masculin, atunci eram la masculin. Mai puţină importanţă are acest lucru, important este ce realizezi”, a spus Florin Voinea, care mai este implicat şi în proiectul Academiei de Volei Tomis Constanţa, unde s-au realizat selecţii, iar sezonul viitor oferă perspectiva înscrierii unei echipe în Campionatul Naţional de minivolei.

Referitor la prezenţa în primul eşalon al voleiului feminin românesc, Florin Voinea recunoaşte că situaţia va fi cu totul alta, fiind necesară întărirea lotului pentru a avea rezultate cât mai bune: „Rigorile ligii întâi vor schimba puţin datele problemei. O să încercăm să aducem mai multe jucătoare din ţară, ca să putem face faţă în prima ligă. Împreună cu conducerea clubului urmează să stabilim un buget, obiectivul pentru sezonul viitor, componenţa echipei”.