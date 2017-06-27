Prima reacţie a lui Grindeanu, după desemnarea lui Mihai Tudose

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Prima reacţie a lui Grindeanu, după desemnarea lui Mihai Tudose
Politică 27 Iunie 2017 / 11:38 906 accesări 1 comentariu

Premierul Sorin Grindeanu a afirmat, marţi, la sosirea la Palatul Victoria, că se aştepta ca Mihai Tudose să fie nominalizat pentru a ocupa funcţia de prim-ministru, după ce moţiunea de cenzură împotriva Cabinetului Grindeanu a fost adoptată de către Parlament.

Grindeanu a sosit la Guvern în jurul orei 10,15, precizând, într-o discuţie cu presa, că se aştepta ca Tudose să fie nominalizat pentru funcţia de premier şi că i-a fost pregătit un birou la etajul 1 al Palatului Victoria.

Totodată, el a precizat că urmează să îşi facă bilanţul activităţii marţi sau miercuri.

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1 comentariu

CONSTANTZEAN 13:46:29 / 27 Iunie 2017
ADEVAR !

ATATA MIZERIE SI ATATA RAHAT DE ANIMALE SI OAMENI PESTE TOT, LA TOT PASUL ESTE SI FIRESC CA SA FIE, SA SE DECLANSEZE BOLI EPIDIMIOLOGICE, CU TRANSMISIE : DIAREE, VOMA, ENTEROCOLITA SI ALTELE ASEMENEA ACESTORA SI ASTA DE LA INCONSTIENTZA SI NEPASAREA PRIMARULUI FAGADAU DECEBAL SI CONSILIULUI LOCAL DIN CONSTANTZA, PSD-ULUI CARE NU-L TRAGE DE URECHI PE PRIMAR DEOARECE NU FACE NIMIC PENTRU IGIENIZAREA ORASULUI SI LA GHENELE DE GUNOI, RROMII DESFAC SI RAVASESC GUNOAIELE, CONSTANTZA ESTE O INFECTZIE SI O MIZERIE TOTALA / GENERALA ?! PRIMARUL FAGADAU DECEBAL SI CONSILIUL LOCAL DIN CONSTANTZA, SUNT IN AFARA URGENTZELOR ACESTUI ORAS, ORAS LASAT DE IZBELISTE SI PREOCUPAREA LUI / LOR SUNT CONCERTELE PE PLAJA, CONCURSURI DE BICICLETE, ACESTE FLEACURI, CARE ATRAG MULTZIMEA BANILOR, BANII AJUNGAND IN FINAL IN BUZUNARELOR PSD, PNL.......... SI CELOR CARE VOR AVEA NEVOIE IN CELELALTE CAMPANII ELECTORALE, CA, DOAR, NU VOR AJUNGE IN BUZUNARELE CONSTANTZENILOR DE RAND CARE ISI PLATESC CU, CONSTINCIOZITATE DARILE CATRE STAT : TAXE, IMPOZITE SI CATE SI MAI CATE SUPRA / SUPERTAXE SI IMPOZITE INVENTATE CA SA SARACIM CONTINUU, CU TOATE MARIRILE DE : SALARII, ALOCATZIEI DE STAT PENTRU COPII, INDEMNIZATZIEI DATA MAMELOR PENTRU CRESTEREA COPIILOR, PENSII...................... , NIMIC, NU SE REFLECTA IN INTR-O VIATZA MAI BUNA PENTRU ROMANII DE RAND, CI DOAR POLIRICIENII SPORESC IN AVERI : EURO IN CONTURI, MASINI, BOLIZI PE PATRU ROTZI, VILE, VACANTZE DE LUX IN ZONE EXOTICE.............. ?! DE CE OAMENII DE RAND NU POT SA-SI PERMITA, CE AM ENUMERAT MAI SUS LA POLITICIENI, PENTRU CA OAMENII DE RAND MUNCESC SI TRAIESC DIN PUTZINUL CARE SE STRECOARA PRINTRE DEGETELE CELOR, PE CARE ROMANII, I-AU VOTAT, SI EI, CA DREPT RASPLATA SI-AU BATUT JOC DE MAREA MASA A POPORULUI ROMAN ?! RUSINEEEEEEEEEEEEEEEE, SA VA FIE TUTUROR, CA-N CEI CIRCA 30 DE ANI, DE LA ASA ZISA REVOLUTZIE, ATZI DEVALIZAT TZARA SI ATZI SARACIT UN POPOR, FARA MILA, RUSINEEEEEEEEEEEEEEEEEEE !

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