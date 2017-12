Prima remiză a sezonului pentru Axiopolis Cernavodă

Lipsită de câțiva jucători importanți, Axiopolis Sport Cernavodă a ratat ocazia de a rămâne pe podiumul Seriei a 2-a din Liga a 3-a la fotbal. Sâmbătă, pe teren propriu, jucătorii antrenați de Ionel Melenco au terminat la egalitate cu CSM Oltenița, scor 2-2. Nicolae Moise a deschis scorul în minutul 17, stabilind și scorul la pauză, 1-0 pentru gazde. Ultimul sfert de oră al meciului a fost palpitant, cu trei goluri înscrise într-un interval foarte scurt de timp! Oaspeții au întors rezultatul grație reușitelor lui Răzvan Udrea (minutul 75) și Andrei Truță (minutul 76), iar Cezar Beșleagă a egalat la 2 în minutul 77!

„În prima repriză am dominat, dar fără a ne crea prea multe ocazii în afara golului marcat de Moise. După pauză am forțat înscrierea golului 2, dar ne-au surprins pe contraatac. Au fost și greșeli multe la primul gol, s-a văzut lipsa a patru jucători de bază. E greu fără trei titulari, din păcate nu am reușit să-i suplinim. Zaharia are o fisură la degetul mare de la picior, s-a accidentat la o contră în prima repriză a meciului cu Farul de la Techirghiol. Cred că abia joi își va scoate ghipsul de la picior”, a declarat Gheorghe Stănculescu, președintele secției de fotbal a clubului Axiopolis Cernavodă.

Au evoluat pentru Axiopolis Cernavodă (antrenor Ionel Melenco): Puia - G. Rusu (80 I. Gheorghe), Răvoiu, C. V. Hristu, L. Gheorghe - M. Al. Hristu (77 E. Abibula), Al. Vieru (87 Crețu) - Beșleagă, Loloț, Mihalache - N. Moise. Rezerve neutilizate: Nanu, Sasu, Vlăescu (nerefăcut complet după o pubalgie). Daniel Zaharia și Andreescu sunt accidentați, iar Fotescu și Husein au fost suspendați pentru eliminările din etapa trecută.

Rezultatele înregistrate în etapa a 6-a: Sportul Chiscani - FCSB II 0-2; FC Voluntari II - Metalul Buzău 0-2; SSC Farul Constanța - CSM Olimpia Rîmnicu Sărat 4-0; Axiopolis Sport Cernavodă - CSM Oltenița 2-2; Unirea Slobozia - Înainte Modelu 7-0; Agricola Borcea - Delta Dobrogea Tulcea 1-3; Victoria Traian - Progresul 1944 Spartac 0-9.

În clasament conduc AFC Progresul 1944 Spartac (golaveraj 26-7) și SSC Farul (17-4), cu câte 16 puncte, urmate de Metalul Buzău 14p, FCSB II 13p (21-6) și Axiopolis Cernavodă 13p (14-9).

