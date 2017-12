Prima salină de suprafaţă la Constanţa

Prima salină de suprafaţă din judeţul Constanţa - “Marea Neagră” - realizată în scop terapeutic, inaugurată pe 16 septembrie, în municipiul Constanţa, este deja asaltată de copii, bătrîni, dar şi tineri, fie cu unele afecţiuni, fie pur şi simplu veniţi să se relaxeze. Medicii spun că în salină se pot trata persoanele care suferă de diverse afecţiuni ale aparatului respirator, infecţii ORL, alergii de sezon, disfuncţii ale glandei tiroide, insomnie, stres etc. Administratorul Salinei “Marea Neagră”, Aurora Ruşa, a declarat că, pentru realizarea salinei, au fost aduse peste 50 de tone de sare de la Slănic Prahova, iar bulgării au fost montaţi de către echipa inventatorului Nelu Roman, care deţine, la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), brevetul de inventator al microsalinei artificiale de suprafaţă. Salina are două încăperi în care pot intra 30 de persoane în acelaşi timp, durata unei şedinţe fiind de aproximativ o oră, la indicaţiile medicilor, iar costul unei şedinţe este de 20 lei, fără abonament, şi 12 lei cu abonament (pentru 18 şedinţe). Administratorul salinei spune că atît copiii, cît şi pensionarii, beneficiază de reduceri. “Pentru un tratament complet este nevoie de cel puţin 15 asemenea şedinţe”, spun specialiştii. Inventatorul Nelu Roman declara, la inaugurare, că în salină pot fi tratate o serie de afecţiuni, însă trebuie să se ştie că tratamentul la salină nu este recomandat persoanelor care au hipertensiune severă, boli ale sîngelui în fază acută, boli contagioase sau tuberculoză activă. Cei care au recomandare în acest sens au început deja să laude efectele salinei, să spună că se simt mai bine şi că vor mai reveni pentru tratamente. Cei mici au la dispoziţie, pe parcursul şedinţelor, o serie de jucării, cărţi de colorat, muzică pentru ei, dar şi diferite jocuri. Nici cei mai mari nu se plictisesc în salină, ei putînd să citească presa sau diferite reviste şi cărţi. Pentru a nu apărea probleme, periodic se verifică temperatura, respectiv de 19 - 22 de grade C, dar şi umiditatea, care trebuie să fie de 60 de unităţi. De precizat că prima salină artificială a fost inaugurată în anul 2005, în Tg. Mureş, iar de atunci au mai fost deschise saline similiare în Tulcea şi la Braşov. Printre efectele salinoterapiei precizăm: eliminarea focarelor de infecţie ale tractului respirator, ameliorarea afecţiunilor respiratorii şi ORL, prevenirea răcelii şi a gripei, creşterea imunităţii, detoxifierea organismului, mineralizarea şi hidratarea celulelor, eliminarea sforăitului, dar şi reducerea stresului. Salina este situată pe strada Chiliei, la nr. 20.