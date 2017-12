Prima sâmbătă din Postul Crăciunului. Tradiții de care creștinii țin cont

09:37:16 / 19 Noiembrie 2017

Postul și nășitul preoțesc

“Să nu credeți acuma că dacă bogăția este așa de blamată, sărăcia ar fi vreun merit. Nu, pentru că de multe ori sărăcia încurcă mai mult. Încurcă mai mult pentru că te face invidios, te face irascibil, te face neîngăduitor, te face imposibil, îți trimite niște frustrări că ai da, dar nu ai de unde. Așa că nici nu știu ce e mai rău: să fii bogat sau să fii sărac?!”, spunea părintele Marius Moșteanu într-o predică. Când s-a trasferat de la Cumpăna la Constanța în 1996, conducea un Trabant și era considerat cel mai smerit preot. Astăzi, Marius Moșteanu are o ditamai casa cu vedere la mare în cartierul exclusivist al Consilierilor și conduce mașini de lux precum un SUV Jaguar, Mercedes sau Audi. Cum a fost posibil acest lucru ? Ajuns la Constanța, preotul Moșteanu a fost instalat la Biserica Sfântul Nicolae Vechi din Peninsulă, în spatele Palatului Arhiepiscopal. Deși nu este un teolog strălucit, calitățile vocale și modul franc de exprimare l-au ajutat să atragă la biserica sa mai întâi un grup de tineri și apoi mai mulți fii și fice duhovnicești cu dare de mână. În prezent, la biserică i s-au alăturat și alți preoți co-slujitori, dar tot Părintele Marius a rămas vedeta incontestabilă a acestui lăcaș, căutat mai ales pentru spovedanii (pe care acum le face doar cu programare) și pentru tot soiul de slujbe speciale. Asta reiese și din discuțiiele de pe diverse grupuri de Facebook unde, mai ales femeile, îl plasează între preoții “cu har”. Ce înseamnă acest har putem să înțelegem privind spre numele acestora: Popa Ștefan de la Topraisar, caterisit, cunoscut ca “făcător de minuni”, “văzător cu duhul”, “exorcist”, Vladimir de la Oituz, mutat disciplinar din parohie, cu practici asemenătoare, sau preotul Viorel de la Viișoara, care atunci când simte diavolii începe să râgâie, cercetat disciplinar la rândul său. Pretențiile financiare au crescut și ele de-a lungul anilor. Recent, jurnaliștii de la Constanța 100% au fotografiat ultima achiziție în materie de mașini a preotului Marius Moșteanu, un Jaguar F-Peace, model care poate ajunge la 100.000 euro. Preotul a recunoscut că mașina îi aparține, dar a spus că i-a fost dăruită de un fin. “Eu am 28 perechi de fini. Mașina este cadou de la unul dintre ei, se poate verifica. Mașina îmi depășește oricum veniturile. Nu am putut să îl întristez, să îi spun că eu merg cu Logan sau cu Audi pe care îl aveam. Am acceptat ca atare, consider că așa sunt în ochii finilor, mai sus. Nu e nicio problemă. Nu e proprietatea mea, dar o folosesc. O am de trei săptămâni”, a declarat părintele pentru Constanța 100%. Vecin cu Nuțu Cămătaru și Dan Diaconescu-OTV. Curioși, am vrut să vedem și noi cum arată un preot cu har într-o mașina de lux și l-am căutat la biserică. Am aflat că preotul Moșteanu e în concediu pentru trei săptămâni și am reușit să îi găsim adresa. Nu mică ne-a fost mirarea când am aflat că popa șade în Cartierul Consilierilor. Amplasat în Faleză Nord, locația găzduiește mai mulți foști și actuali consilieri locali, oameni de afaceri, angajați ai ANAF, ba chiar și celebrități precum Nuțu Cămătaru sau OTV-istul Dan Diaconescu (conform Evenimentul Zilei). Am ajuns la timp pe străduța liniștită, străjuită la nord de plajă, ca să îl vedem pe părintele Moșteanu urcându-se într-o limuzină de lux Mercedes, de culoare albă. Cât despre Jaguar, nu l-am găsit nicăieri în zonă. Poate că altă pereche de fini e vinovată pentru Mercedes, căci și această mașină îi depășește veniturile, așa cum singur a declarat. Cât despre casa uriașă, greoaie, vopsită într-un galben strident, străină de bunul gust, la ea sigur ar fi trebuit să contribuie mai multe perechi de fini, căci valoarea proprietăților de aici se apropie de 1 milion euro.” (Articol de Mihai Răzvan ROTARU Ștefan Doru COPOȚ, Situl Dezvăluiri, loco”.