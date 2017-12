Prima şedinţă de CL din 2010

Astăzi, la Năvodari, are loc prima şedinţă a Consiliului Local (CL) pe anul 2010. „Deşi e prima şedinţă a acestui an, dorim să începem treaba cât mai repede, motiv pentru care am pus pe ordinea de zi a şedinţei proiecte importante“, a declarat Matei. Printre proiectele supuse dezbaterii în şedinţa de astăzi se află cel privind participarea oraşului Năvodari la Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” - „Sprijinirea investiţiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice şi termice prin valorificarea resurselor energetice regenerabile”. „Tot în cadrul şedinţei de astăzi, se vor discuta şi două proiecte de hotărâre cu privire la fostul primar, Tudorel Calapod, proiecte de hotărâre cu privire la efectuarea de plăţi fără acoperire a unor sume importante din bugetul local şi recuperarea prejudiciului cauzat de acesta prin încheierea Contractului de execuţie de lucrări nr. 23911/2007 şi a Contractului nr. 14788/31.10.2005 în valoare de 1.785.000 lei“, a mai spus primarul Năvodariului.