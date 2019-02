Prima semifinală a Eurovision România 2019. Cele şase piese care s-au calificat la Iaşi

Piesele "Army Of Love" (Bella Santiago), "Destin" (Trooper), "Skyscraper" (Teodora Dinu), "We Are The Ones" (Claudiu Mirea), "Without You (Sin Ti)" (Dya & Lucian Colareza), "Underground" (Mirela Vaida) s-au calificat în urma primei semifinale a selecţiei naţionale pentru Eurovision 2019, anunţă TVR.

Prima semifinală din selecţia naţională pentru concursul musical Eurovision 2019 a avut loc pe scena Sălii Polivalente din Iaşi şi a fost transmisă în direct la TVR 1, TVR Moldova, TVR Internaţional, TVR HD şi TVR+.

Show-ul, prezentat de Aurelian Temişan şi Ilinca Avram, a fost deschis de trupa The Sky Dance Company, marcând, printr-o coregrafie specială, a 20-a participare a României la Eurovision.

Spectacolul s-a încheiat cu recitalul Iulianei Beregoi, un adevărat fenomen în rândul adolescenţilor din România şi din străinătate. Tânăra vedetă a interpretat piese care adună milioane de vizualizări pe propriul canal de Youtube - "Generaţia Z" şi "Cine sunt eu", dar şi "Euphoria", piesa care i-a adus lui Loreen trofeul Eurovision în 2012.

Adi Cristescu, Mihai Georgescu (Miţă), Crina Mardare, Andy Platon şi Mugurel Vrabete jurizează semifinalele selecţiei naţionale 2019. Juraţii aleg cel mult zece câştigători în semifinalele de la Arad şi Iaşi, iar lista finaliştilor este completată de telespectatori, care califică câte o piesă din fiecare show, prin televot.

Eurovision România continuă la Arad, pe 10 februarie, în decorul de la Sala Sporturilor "Victoria". Finala naţională va avea loc pe 17 februarie, la Bucureşti.

Toate piesele calificate în semifinale sunt încărcate pe site-ul dedicat, eurovision.tvr.ro, unde pot fi accesate şi alte detalii privind selecţia naţională.

Sub sloganul "Dare to dream", Eurovision Song Contest 2019 va avea loc la Tel Aviv, în Israel, cu semifinalele pe 14 şi 16 mai şi finala pe 18 mai. La ediţia cu numărul 64 a competiţiei muzicale, alături de România s-au mai înscris 41 de ţări: Albania, Armenia, Austria, Australia, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Croaţia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Macedonia, Germania, Georgia, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Moldova, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Rusia, San Marino, Serbia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, Ucraina şi Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentanta Israelului, Netta, cu piesa "Toy".