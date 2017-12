Prima semifinală la US Open pentru Halep

Cotată cu a doua șansă la câștigarea trofeului la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, Simona Halep și-a confirmat statutul de favorită și a acces în semifinale, după ce a eliminat-o în sferturi pe Victoria Azarenka (Belarus), locul 20 WTA şi cap de serie nr. 20, cu scorul de 6-3, 4-6, 6-4, la capătul unei partide spectaculoase, care a durat două ore şi 40 minute, fiind întreruptă din cauza ploii timp de o oră și 15 minute. „Este grozav să fiu în semifinale, mă simt bine aici, savurez acest turneu. Mă bucur că am putut s-o înving pe Azarenka. În primul set am fost mai agresivă, am dominat, apoi am făcut un pas înapoi. După pauză mi-am spus că nu am nimic de pierdut, am spus că trebuie să-mi găsesc calea şi aşa am făcut”, a spus la final tenismena constănțeană, care a dezvăluit cum găsește puterea de a lupta pentru fiecare minge: „Vine în mod natural, din lăuntrul meu. Nu am muncit eu s-o dobândesc. Poate părinţii mei mi-au dat-o. Este dobândită natural. Mă simt tare când intru pe teren. Când am venit la acest turneu, după două rezultate bune, am simţit că am destulă putere să câştig meciuri aici. Am simţit că am şansa mea la acest turneu şi nu pot să accept să pierd. Cum a fost cu Lisicki: a fost un meci extraordinar, iar în al doilea set, când era 5-5, mi-am spus că nu pot să pierd. Aşa că am luptat şi mi-a venit această putere. Adică am început doar să mă calmez şi să mă gândesc că pot câştiga fiecare minge”.

LĂUDATĂ DE MARII CAMPIONI

Victoria obținută în fața fostului lider mondial i-a adus sportivei în vârstă de 24 de ani laude din întreaga lume a sportului. „Halep evoluează precum un joc de şah, se deplasează bine și are o poziţie foarte bună pe teren. Halep joacă un tenis foarte inteligent și a avut o atitudine mai bună, a fost pozitivă tot meciul. Este bine pregătită, poate duce mult, nu este înaltă, este mai scundă decât majoritatea jucătoarelor. Îmi place să mă uit la ea”, a spus fostul mare tenismen suedez Mats Wilander. „Ce luptătoare! Iubesc atitudinea ei!”, a notat belgianca Kim Clijsters, câştigătoare de trei ori la US Open. „Ce luptă! Credeam că urmăresc partida dintre Floyd Mayweather şi Andre Berto. Jucătoarele au avut inimă mare. Felicitări, Simona”, a scris, pe pagina sa de Twitter, americanul Nick Bollettieri. „Simona a avut o revenire extraordinară după întreruperea cu ploaia, şi-a dat în sfârşit drumul la picioare, la braţ, la minte, şi-a regăsit luciditatea şi dorinţa absolută de a câştiga. Toată echipa a făcut maximum pentru ca ea să fie într-o stare mentală perfectă”, a declarat Virginia Ruzici, actualul manager al constănțecei, singura româncă din istorie care a câștigat un turneu de Grand Slam, la Roland Garros. În tribune, Halep a avut și un suporter de lux, „regina” gimnasticii, Nadia Comăneci. „Am reuşit să ajung la acest meci care a fost foarte frumos şi foarte greu în același timp, a dominat primul set absolut şi îmi place tot timpul când luptă până la sfârşit şi revine şi îşi arată dominarea”, a declarat fosta campioană olimpică.

PESTE 10 MILIOANE DE DOLARI DIN TENIS

Prin prezența în semifinale, Halep și-a asigurat 780 de puncte WTA și nu mai poate pierde locul secund în clasamentul mondial. În plus, constănțeanca va primi un cec în valoare de 805.000 de dolari, grație căruia va depăşi 10 milioane de dolari câştigaţi în carieră. Din această sumă, 3,5 milioane de dolari reprezintă banii obţinuți în acest an. Tenismena în vârstă de 24 de ani a încasat, anul trecut, cel mai mare premiu, după finala de la Roland Garros, aproape 1,1 milioane de dolari, dar va depăși acest record personal dacă se va califica în ultimul act la New York. Finalista competiţiei va primi 1,6 milioane de dolari, iar câştigătoarea - 3,3 milioane de dolari.

Pentru un loc în finala de la US Open, Halep a întâlnit-o în noaptea de joi spre vineri pe italianca Flavia Pennetta, locul 26 WTA şi cap de serie nr. 26, care a eliminat-o la New York în urmă cu doi ani, când constănțeanca a fost nevoită să abandoneze din cauza unor probleme medicale.