Prima serie de soldaţi voluntari din Forţele Navale a început instrucţia

Speră să devină scutul ţării din larg, precum spune un cîntec marinăresc şi pentru aceasta s-au înrolat în cadrul Forţelor Navale. Nu ştiu ce înseamnă armata, dar au o mie de vise. Vor să lucreze pe nave de război, să participe la misiuni de luptă şi să poarte uniformă. Pînă atunci va trebui să doarmă mai mulţi în aceeaşi cameră, în paturi suprapuse, să se trezească în zorii zilei, să facă instrucţie şi, mai ales, să asculte ordinele superiorilor. Trebuie să uite de viaţa din afara unităţii şi să se concentreze pe antrenamente. 142 de soldaţi voluntari, dintre care patru fete, au început, sîmbătă, instruirea pentru viaţa de soldat. Au ajuns în Baza de Instrucţie a Forţelor Navale din Mangalia în urmă cu două zile, dar au înţeles cu toţii că disciplina este un cuvînt cheie în viaţa de militar. Astfel, aliniaţi în formaţie au îndurat frigul pătrunzător şi au asistat la cuvîntul de deschidere rostit de Şeful Statului Major al Forţelor Navale (SMFN), contraamiralul de flotilă Dorin Dănilă. “Pentru toţi este un moment deosebit, mai ales pentru cei care au ales cariera militară, Această înrolare a voluntarilor face parte din procesul de profesionalizare a Forţelor Navale, care a început încă din 2005. Cei care au ajuns în acest stadiu înseamnă că sînt pregătiţi şi că ştiu ce îi aşteaptă”, a declarat şeful SMFN, contraamiralul Dorin Dănilă. Cu mîinile înroşite de frig, încleştate pe armele pe care de abia le-au primit, cei 142 de militari voluntar au defilat în faţa ofiţerilor şi au făcut un mic exerciţiu demonstrativ. “Au un program bine stabilit. În fiecare dimineaţă, la 05:30 este trezirea. Apoi, trebuie să se spele rapid şi să îşi aranjeze patul. Dacă vor greşi, li se va mai explica încă o dată ce au de făcut, după care urmează perioada de instrucţie”, a declarat maistrul militar Dan Nebunu. Motivele pe care le-au avut viitorii militari ai Forţelor Navale diferă de la caz la caz. Pe unii i-a încîntat şansa unui cîştig stabil, alţii au urmat tradiţia familiei, iar pentru unii dintre ei patriotismul a fost cel care le-a dat curaj să o pornească pe acest drum. “Tatăl meu este militar de carieră. De cînd eram mic mi-am dat seama că asta vreau să fac şi nu mă voi da în lături să fac tot ce pot pentru a-mi îndeplini visul”, a spus Ciprian Florea.

Chiar dacă erau îmbrăcate la fel ca şi colegii lor, cele patru fete care au decis să devină soldaţi se distingeau în coloană. “Nu ştiu exact ce mă aşteaptă. Am venit aici pentru că eu cred că mi se potriveşte o astfel de viaţă. Mă voi obişnui cu dormitoarele cu mai multe paturi, cu uniforma, cu instrucţia. Cred că voi face faţă. Din moment ce am fost selectată, înseamnă că mi se potriveşte foarte bine”, a spus Lavinia Marin. Unii dintre cei care visează să facă parte din Forţele Navale recunosc că în momentul în care s-au încorporat ştiau foarte puţine despre ce îi va aştepta. “Nu pot spune dacă este greu sau uşor, dar este foarte solicitant. Aş vrea să fiu pregătit ca cei din Trupele Speciale, dar este drum lung pînă acolo”, a spus Andrei Albu. Timp de opt săptămîni, soldaţii care vor putea lucra în unităţi militare, nave, la poliţia militară şi la infanteria marină vor trebui să înveţe tot ceea ce ştiau cei care satisfăceau stagiul militar timp de un an.