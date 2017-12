Prima tranşă de bani de la Comisia Europeană va intra în România în iulie

Potrivit Fondului Monetar Internaţional (FMI), necesarul total de finanţare al României va scădea de la 43,9 miliarde de euro în 2009, la 40,4 miliarde de euro în 2010 şi la 38,9 miliarde de euro în 2011, în timp ce datoriile pe termen mediu şi lung ajunse la scadenţă vor creşte. În acest interval, necesarul de acoperire a deficitului de cont curent va scădea de la nouă miliarde de euro în 2009, la 7,8 miliarde de euro în 2010, urmînd să urce la 8,2 miliarde de euro în 2011. Datoria pe termen scurt va fi, potrivit FMI, de 22,5 miliarde de euro în acest an, urmînd să se stabilizeze la 18,6 miliarde de euro atît în 2010, cît şi în 2011. Datoria sectorului public va reprezenta 300 de milioane de euro atît în 2009, cît şi în următorii doi ani, în timp ce datoria sectorului bancar se va plasa la 10,6 miliarde de euro în 2009 şi la 9,6 miliarde de euro în 2010 şi 2011. La nivelul acestui an, nevoia cea mai mare de finanţare va fi în ultimul trimestru, de 12,7 miliarde de euro, iar cea mai mică, de 9,4 miliarde de euro, în trimestrul trei. Deficitul bugetar negociat cu FMI este stabilit pentru acest an la 24,36 miliarde lei, memorandumul tehnic indicînd ţinte trimestriale, în condiţiile unor venituri bugetare anuale, fără sumele externe nerambursabile, de 166,72 miliarde lei şi a unor cheltuieli primare de 182,72 miliarde lei. Deficitul stabilit pentru acest an, de 24,36 miliarde de lei, reprezentînd 4,6% din Profitul Intern Brut (PIB), se plasează uşor sub nivelul absolut al deficitului de anul trecut, de 24,65 miliarde lei. Autorităţile române au convenit, la finele lunii martie, cu reprezentanţii FMI asupra unui acord stand-by pe doi ani cu instituţia financiară pentru 12,95 miliarde euro, bani care intră în rezerva Băncii Naţionale a României, pachetul total de finanţare externă, de la FMI, Uniunea Europeană, Banca Mondială şi Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare urmînd să ajungă la 19,95 miliarde euro. Programul de ajutor extern a fost aprobat de Consiliul Executiv al FMI de la Washington în 4 mai, iar prima tranşă a finanţării, de cinci miliarde euro, a fost disponibilă imediat şi a intrat la rezervele BNR. Prima tranşă din împrumutul de cinci miliarde de euro acordat de Comisia Europeană va intra în România la începutul lunii iulie.