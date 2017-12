După doar patru zile de pregătire, FC Farul Constanţa va susţine primul meci amical din acest an, echipa pregătită de Gică Butoiu urmând să întâlnească, de la ora 11.00, pe terenul II din cadrul complexului sportiv din str. Primăverii, pe FC Eforie, gruparea care a încheiat turul Ligii a III-a pe locul 5 în Seria a II-a. Gazdele nu vor miza însă pe mai mulţi jucători importanţi, portarul Alexandru Răuţă şi mijlocaşul Nicolae Buzea fiind accidentaţi, în timp ce mijlocaşul Ionuţ Lupu este răcit. „După acest amical voi anunţa lotul care va pleca începând de luni în cantonament la Predeal”, a anunţat Butoiu, care nu şi-a menajat elevii, programând vineri două antrenamente, primul pe plaja din staţiunea Mamaia, iar al doilea în sala de forţă de la stadion şi pe terenul II. La şedinţele de pregătire a participat şi atacantul Ştefan Ciobanu, care a revenit la Constanţa după escapada de două zile de la Ploieşti. Jucătorul în vârstă de 31 de ani a ajuns la un acord cu gruparea de pe litoral, urmând ca în scurt timp să semneze un angajament pe un an şi jumătate. „Am ales cu sufletul, pentru că altfel aş fi mers la o echipă unde aş fi câştigat mai mulţi bani. Am făcut-o pentru mine şi familia mea. Am ceva emoţii, pentru că este a treia oară când îmbrac tricoul Farului. Am crescut aici, m-am întors în urmă cu trei ani pentru doar câteva luni, iar acum am venit să-mi închei cariera la Constanţa”, a spus Ciobanu, care speră să pună umărul la revenirea echipei constănţene în prima ligă: „Sunt mulţi jucători tineri, dar ca şi în tur, când nimeni nu dădea Farului vreo şansă şi s-au făcut lucruri bune, se poate întâmpla orice. Din câte am înţeles, vor mai veni câţiva jucători buni în perioada următoare, iar din sezonul viitor, dacă vor mai veni şi alţii să sprijine clubul, vom face lucruri frumoase”.