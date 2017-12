Primar luat cu arcanul

Primarul oraşului Cernavodă, Mariana Mircea, a declarat ieri că, de o bună perioadă de timp, este supusă unor presiuni din partea procurorului Niţă Teodor de la Parchetul Medgidia, acelaşi procuror care a făcut valuri şi la Deleni, unde primarul Marian Dan a fost luat de acasă, dus la Parchetul Medgidia şi anchetat. Atît Mariana Mircea, cât primarul comunei Deleni sunt membri PSD. Mariana Mircea a spus că, începând din ianuarie 2009, se strâng aşa-zise probe pentru incriminarea ei ca primar. „Mi s-a comunicat că s-a început urmărirea penală într-o duminică, pe 11 octombrie 2009, iar ea se referă la un accident de muncă petrecut pe 11 decembrie 2008 şi pentru care sunt acuze că eu aş fi vinovată de acest accident, din cauză că nu am organizat un departament pentru protecţia muncii. Este total neadevărat, lucru dovedit cu acte foarte clare, care atestă că la Primărie avem organizată şi înfiinţată cu dispoziţie de primar o Direcţie de Resurse Umane, Protecţia Muncii şi PSI. S-au făcut tot felul de audieri şi încercau să mă scoată vinovată. Nu ştiu exact pentru ce mă cercetează. Am primit o citaţie, iar avocaţii mei au răspuns acesteia. Mie mi se pare un abuz al procurorului, pentru că avocata mea a cerut o amânare a audierilor întrucât era bolnavă, iar eu nu doresc să mă prezint la Procuratură în lipsa reprezentantului meu legal”, a spus primarul din Cernavodă. Mariana Mircea a adăugat că „o nouă etapă în prigoana dusă” împotriva ei s-a consumat ieri, când a fost dusă cu mandat la Parchetul Medgidia pentru anchetă. Ea adăugat că, pe lângă faptul că se doreşte intimidarea ei, se doreşte şi folosirea timpului primarului în alte scopuri decât în interesul cetăţeanului. „Sunt luni bune de când Parchetul Medgidia se ocupă de anchete privind Primăria Cernavodă, dar neglijează plângerile penale împotriva celor care lovesc această instituţie. Miercuri, a fost unul din cele mai penibile momente din viaţa mea deoarece am fost ameninţată pe faţă de reprezentantul unei instituţii publice”, a spus Mariana Mircea. Contactat telefonic, procurorul Niţă a declarat că în dosarul în care apare numele Marianei Mircea se urmează toate procedurile legale, inclusiv aducerea acesteia în baza unui mandat pus în aplicare de jandarmi. Procurorul nu a dorit să comenteze afirmaţiile primarului Mariana Mircea şi a precizat că nu face decât să-şi îndeplinească datoria de serviciu.