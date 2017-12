Primari care au împiedicat votul dau cu subsemnatul la parchet

Doi primari şi un viceprimar PDL din judeţul Bistriţa-Năsăud sunt cercetaţi penal de Parchetul Judecătoriei Năsăud, fiind acuzaţi că ar fi împiedicat mai mulţi oameni să voteze la referendumul din 29 iulie. Primarul din localitatea Parva, Ioan Strugari, şi cel din comuna Runcu Salvei, Anchidim Pavelea, precum şi viceprimarul din Runcu Salvei, Vasile Pop, toţi trei membri PDL, sunt cercetaţi penal de procurori. „Sunt plângeri pe numele celor trei persoane, sub acuzaţia că ar fi împiedicat lumea să vină la vot, faptă prevăzută şi de art. 54 alineatul 1 din Legea 3/2000. De asemenea, Parchetul de pe lângă Judecătoria Beclean are în lucru două dosare, unul vizând votul multiplu al unor cetăţeni din Figa şi Beclean, iar altul care vizează pe Grigore Bradea şi Ioan Plăian din Chiuza care ar fi violat secretul votului intrând în cabine cu unii cetăţeni\", a declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului Tribunalului Bistriţa-Năsăud, procuror Angela Sîngerzan. Primarul comunei Runcu Salvei, Anchidim Pavelea, a declarat că acuzaţiile care li se aduc lui şi viceprimarului sunt neîntemeiate. „Cum să împiedic eu sau viceprimarul oamenii să meargă la vot? La Runcu Salvei, USL are un electorat constant, de circa 100 de persoane. La referendum au votat 87, cam acelaşi număr de voturi l-a avut USL şi la locale. Nu mai mult. Nu mi s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile, nu ştiu cine le-a formulat”, a declarat Anchidim Pavelea. La rândul său, primarul comunei Parva, unde participarea la vot a fost de 13,17%, a declarat că în ziua referendumului nu a fost în localitate până la ora 17.00.