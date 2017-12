Primăria a pregătit diguri de protecţie în zonele inundabile

Norii care au acoperit vineri, încă de dimineaţă, cerul Constanţei, dar şi codul galben de ploi care a fost anunţat de meteorologi au făcut ca încă de la prima oră a dimineţii să se întrunească Comandamentul pentru situaţii de urgenţă pentru municipiul Constanţa, format din reprezentanţi ai Primăriei Constanţa, ai Inspectoratului Municipal de Protecţie Civilă, ai ISU Dobrogea, ai RAJA şi ai Poliţiei Locale. Codul galben de ploi a fost instituit pentru Constanţa de vineri, ora 9.00, până sâmbătă, la ora 23.00. „Am luat toate măsurile care se impun în situaţii de acest gen. Am pus deja diguri de protecţie în zonele în care de obicei sunt probleme, şi anume, pe străzile Oneşti şi Dragoslavelor, pe b-dul 1 Mai, în zona Bisericii „Sf. Maria“, şi la Secţia 5 Poliţie din Km 5. De asemenea, am pregătit 1.000 de saci cu nisip pe care îi vom transporta în zonele cu probleme atunci când va fi cazul ori la solicitarea locuitorilor Constanţei. Sperăm să nu fie probleme, dar nu putem controla fenomenele meteo“, a declarat şeful Comandamentului, viceprimarul Gabriel Stan. Digurile de protecţie vor reţine apele care nu depăşesc 35 - 40 cm şi asigură o protecţie bună locuitorilor din zonele în care au fost montate. La rândul său, şeful Inspectoratului de Protecţie Civilă, Ştefan Taran, a explicat că locuitorii Constanţei pot solicita saci de nisip sau pot sesiza orice problemă legată de inundaţii la dispeceratul Primăriei, tel: 0241/550.055, sau la dispeceratul Inspectoratului Municipal de Protecţie Civilă Constanţa, tel: 0241/488.108. „Ne aşteptăm să ne confruntăm cu probleme în partea de nord a oraşului, însă noi am luat măsuri de protecţie pentru a preveni orice situaţie“, a mai spus Taran. Şi RAJA a pregătit, pentru eventualitatea în care vor exista probleme, 24 de echipe cu utilaje de intervenţie.