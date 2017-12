Primăria Adamclisi solicită încă un mijloc de transport pentru elevi

Primăria Adamclisi a făcut demersuri către Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa pentru primirea a încă unui microbuz şcolar pentru transportul elevilor la unităţile de învăţământ din comună. Primarul comunei, Anton Burcea, spune că are cheltuieli mari cu asigurarea combustibilului pentru cele două microbuze şcolare pe care deja le are şi care, în prezent, funcţionează bine, însă nu pare să fie preocupat de cheltuirea unor sume în plus de la bugetul local. „Avem două microbuze pentru transportul elevilor, dar ele se mai strică din cauza drumurilor şi au nevoie de reparaţii. Avem rute către şcolile din Urluia şi Zorile, iar pe acolo sunt drumuri pietruite. Ne descurcăm greu cu întreţinerea microbuzelor, cu atât mai mult cu cât primăriile vecine care au elevi la grupul şcolar nu contribuie financiar”, a declarat Burcea, adăugând că a înaintat deja o adresă către ISJ privind posibilitatea primirii unui alt mijloc de transport pentru elevii din comună. Primarul a mai spus că i s-au solicitat informaţii precum numărul elevilor din comună, din ce localităţi sunt şi unde învaţă, ce distanţe trebuie să parcurgă elevii, iar datele au fost trimise către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru a se lua o decizie. Din spusele primarului din Adamclisi, fiecare administraţie locală care are nevoie de încă un microbuz şcolar a putut trimite adrese către ISJ, urmând ca Ministerul Educaţiei să ia decizia finală, în funcţie de informaţiile primite de la autorităţi.