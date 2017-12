Primăria ar trebui să retrocedeze aproape jumătate din Constanţa

Tribunalul Constanţa a admis ieri, parţial, acţiunea deschisă în instanţă de familia Sturdza privind retrocedarea, în baza Legii 10/2001, a unor terenuri în municipiul Constanţa. Conform sentinţei date de completul de judecată, Primăria Constanţa este obligată să acorde moştenitorilor familiei Sturdza măsuri reparatorii, compensarea cu alte bunuri sau servicii sau acordarea de despăgubiri băneşti pentru o suprafaţă de teren de 65,2 ha, aflată în intravilanul municipiului Constanţa, în zona cartierelor Viile Noi, Poarta 6 şi Km 4-5. Moştenitorii familiei Sturdza s-au adresat instanţei după ce Primăria a respins solicitarea acestora privind retrocedarea terenurilor, pentru că dosarul depus la autoritatea locală era incomplet. „Cînd am soluţionat notificarea, Sturdza nu adusese toate actele. Decizia instanţei este, însă, suverană. Dacă îi semnam retrocedarea, DNA verifica şi apoi mă aresta. Din păcate, în cartierele Poarta 6 şi Km 4-5, terenul dintre blocuri va trebui pus în posesia domnului Sturdza. De altfel, revendicarea terenului dintre blocuri este o mare problemă a oraşului nostru, motiv pentru care nu am putut realiza locuri de joacă, parcări, spaţii verzi, etc... Nu se poate pune problema răscumpărării terenului, întrucît, la suma cerută, ar însemna să închidem Primăria şi să plătim tot bugetul lui Sturdza”, a declarat ieri primarul Constanţei, Radu Mazăre, după ce a aflat despre sentinţa Tribunalului de la ziarişti.

Proprietăţile pe care familia Sturdza le revendică se întind în tot cartierul de locuinţe Poarta 6 şi parţial Km 4-5 şi Viile Noi. Toate terenurile sînt încărcate cu sarcină urbanistică, fiind ocupate cu blocuri de locuinţe, şcoli, licee, grădiniţe, alte instituţii publice, pieţe agroalimentare. Dacă s-ar pune în aplicare compensarea în natură, Primăria nu ar putea să retrocedeze decît cinci ha de teren, reprezentînd zonele dintre blocuri. În cazul în care s-ar opta pentru despăgubiri băneşti, fondul minim care ar trebui plătit familiei Sturdza de către Primărie ar depăşi exorbitanta sumă de 150 de milioane de euro.

Sentinţa Tribunalului nu este nici definitivă, nici irevocabilă. Municipalitatea poate ataca hotărîrea la Curtea de Apel Constanţa în 15 zile de la comunicarea oficială a hotărîrii emise de Tribunal în acest dosar. Autoritatea locală va utiliza toate căile legale de atac pentru a convinge instanţele judecătoreşti să nu oblige Primăria să înstrăineze aleile din faţa blocurilor, curţile şcolilor şi spaţiile verzi şi să încarce bugetul cu datorii de ordinul miilor de miliarde de lei pentru o singură retrocedare, datorii care ar putea bloca financiar oraşul.