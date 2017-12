Primarii constănţeni nu prevăd vremuri mai bune pentru 2011, din contră, se gândesc cu groază că nici în acest an nu le vor ajunge banii pentru toate cheltuielile obişnuite ale unei administraţii publice locale. Nici la Seimeni situaţia nu este mai bună faţă de alte comune din judeţul Constanţa. Primarul comunei, Lucian Blaj, susţine că încă nu s-a stabilit bugetul, dar din cota defalcată de TVA Seimeni ar trebui să primească 400.000 de lei pentru întreg anul, bani din care va trebui să asigure salariile tuturor angajaţilor Primăriei, reparaţiile la unităţile şcolare, plata utilităţilor publice precum şi alte cheltuieli curente. „Noi am terminat anul fără datorii, am plătit toate restanţele pe care le aveam, să ne fie mai bine în 2011. Dar nu e aşa. Stăm foarte prost la capitolul bani, pentru că din patru miliarde lei vechi nu vom putea asigura prea multe cheltuieli. Poate pe parcursul anului vor mai fi organizate rectificări de buget pentru că altfel nu ştiu cum ne vom descurca”, a declarat Blaj, dezamăgit că nici în 2011 Guvernul nu va aloca bani mai mulţi pentru autorităţile publice. Mai mult, primarul spune că până şi profesorii care predau la şcolile din comună au primit bani mai mulţi de la guvern pentru salarii, deşi cheltuielile unei administraţii publice sunt mult mai mari. „Cum este posibil ca pentru salariile profesorilor Guvernul să aloce 500.000 iar pentru o primărie mai puţin, când o administraţie publică are nenumărate cheltuieli în comună”, a declarat revoltat primarul. Cât despre proiecte în 2011, Blaj spune că nici nu se pune problema pentru că oricum nu va avea bani pentru a le demara, indiferent că sunt pe bani europeni sau pe bani guvernamentali, întrucât de obicei este nevoie de cofinanţare din partea solicitantului.