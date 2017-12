Primăria aşteaptă ofertele pentru reabilitarea acoperişului liceului

La începutul lunii decembrie 2012, judeţul Constanţa a fost lovit de o furtună violentă care a produs doar pagube materiale. La Poarta Albă, furtuna a pus la pământ o parte din acoperişul Liceului Agricol din localitate, provocând în acelaşi timp şi o fisură în zidul clădirii. „Am evaluat pagubele la 380.000 de lei. Toată documentaţia a fost trimisă către Prefectura Constanţa, inclusiv dosarul de evaluare a pagubelor”, a declarat primarul comunei Poarta Albă, Vasile Delicoti. După aproape un an, Primăria Poarta Albă încă nu a rezolvat problema acoperişului. „Am trimis mai multe solicitări către Prefectura Constanţa pentru a primi fondurile necesare reabilitării acoperişului, fără a primi vreun răspuns. Într-un final, ni s-a spus că nu sunt fonduri, aşa că am decis să rezolvăm problema cu fonduri din bugetul local. Am luat legătura cu mai multe firme care pot executa lucrările, cărora le-am solicitat ca până marţi să trimită pe adresa Primăriei ofertele. Vom alege oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar şi vom demara cât mai repede lucrările, pentru că suntem în întârziere. Nu vrem să ne prindă iarna cu acoperişul liceului nerefăcut”, a spus primarul.