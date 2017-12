Primăria Basarabi continuă acţiunile umanitare pentru sinistraţii din Costineşti

Primarul oraşului Basarabi, Nicolae Crivineanu, a înmînat, miercuri, 15 mc de BCA familiei Chesoi din Costineşti, care şi-a pierdut locuinţa în timpul inundaţiilor care au lovit, anul trecut, localitatea. „Am luat iniţiativa de a ajuta o familie din Costineşti, considerînd că este normal ca noi, primarii, să manifestăm un spirit de solidaritate, sărind unul în ajutorul celuilalt în cazul în care una din localităţile pe care le administrăm este lovită de calamităţi”, a spus Crivineanu. El a vizitat localitatea Costineşti imediat după viituri şi a ajutat autoritatea locală de acolo cu materiale şi unelte necesare curăţării localităţii. Ulterior, Primăria Basarabi a acţionat pentru colectarea fondurilor necesare reconstruirii casei familiei Chesoi. La finalul acţiunii umanitare a primarului Crivineanu, 190 de milioane de lei au fost înmînate unei firme de construcţii pentru reconstrucţia locuinţei. Mai mult, Crivineanu le-a donat sinistraţilor un aragaz, 4 metri cubi de cherestea, promiţînd familiei Chesoi că, pînă în toamna acestui an, îi va livra şi BCA. „Cînd ne-au văzut la poartă cu BCA-ul, au fost foarte miraţi, pentru că nu se mai aşteptau să venim. Au crezut că i-am uitat. Prin această acţiune, eu, ca primar, dar şi ca cetăţean al României, consider că am adus o mică contribuţie pentru cei care au fost inundaţi. E posibil ca anul viitor să fie lovită şi localitatea mea de o inundaţie şi sper să beneficiem şi noi de aceeaşi atitudine din partea altora”, a spus primarul din Basarabi după vizita-surpriză făcută familiei Chesoi.