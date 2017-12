Primăria, biserica şi şcoala construiesc un centru social

Toţi primarii cunosc şi sunt conştienţi de dramele unora dintre familiile din comunităţile pe care le conduc. Trăind în mijlocul oamenilor, primarii ştiu care le sunt poveştile de viaţă, problemele, indiferent că sunt mari sau mici, posibilităţile şi viciile. Chiar dacă nu poartă nicio vină pentru statutul social al familiei, cei mai mulţi dintre copii încearcă să-şi depăşească limitele şi să arate că ei pot şi vor mai mult de la ei şi pentru ei. Din păcate, de multe ori nu are cine să le arate drumul către o viaţă decentă şi, uneori, chiar sunt traşi înapoi de neajunsuri şi de familie, care nu crede că, învăţând, îţi poţi depăşi condiţia. Întorcându-ne la primari, unii dintre ei au decis să facă mai mult decât să privească nepăsători ori cu resemnare la necazurile şi nefericirea unora. Aşa se face că, în comuna Nicolae Bălcescu, Primăria împreună cu şcoala şi biserica şi-au dat mâna şi au „pus la cale“ un plan pentru ajutorarea copiilor provenind din familii defavorizate.

TOTUL PENTRU COPII Şi au pe cine să ajute. Cam 80 - 100 de copii sunt în situaţia de a nu fi bine hrăniţi, nu au haine curate pentru a merge la şcoală şi nu are cine să-i ajute să-şi facă temele. Prin urmare, primarul Viorel Bălan a avut iniţiativa de a construi un centru social în curtea bisericii. Construcţia centrului a început în urmă cu o săptămână şi primarul spune că speră să fie gata până la sfârşitul anului. Nu doar clădirea, ci toate finisajele şi dotările interioare. „Vom cumpăra tot ce va fi nevoie. Mese, cuptoare, veselă, tacâmuri... tot“, a declarat Bălan. Pentru ca toate acestea să fie realizate, primarul împreună cu biserica au adunat bani din donaţii. În construcţia de care am vorbit, elevii vor lua zilnic prânzul. Şi nu doar atât. Cadrele didactice de la şcoala din localitate se vor ocupa de meditarea lor. „Nu are cine să se ocupe de aceşti copii şi, în loc să le dăm părinţilor bani care ajung să fie daţi pe băutură sau ţigări, mai bine ne asigurăm noi că beneficiază copiii direct de tot ce e nevoie: hrană, haine şi chiar lecţii suplimentare“, a mai spus primarul. Astfel de iniţiative pot fi numărate pe degete şi poate că ar trebui ca mai mulţi primari să ia aminte.