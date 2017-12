Primăria Constanța va suporta scumpirea gigacaloriei impusă de ANRE

14:12:48 / 15 Februarie 2015

O propunere

D-le primar Mazare. Am o propunere mai interesanta. In lec de subventionare mai bine a-ti baga toti banii in modernizarea CET-ului. De ex functionarea CET pe gunoaie menajere. Investitia este maricica dar sigur este eligibila pentru fonduri europene. Functioneaza foarte bine in Suedia si nu ar fi rau deloc sa luati Contact cu firme din Stockholm care au deja exeprienta de ani buni in functionarea acestor centrale. A-ti putea impusca trei iepuri dintr-o lovitura agent termic mult mai ieftin, rezolvarea problemei gropilor de gunoi si sortarea deseurilor care ar creea cateva zeci daca nu sute de locuri de munca. De asemenea daca a-ti incepe si un program intensiv de schimbare a conductelor consumul s-ar reduce cu inca 50% daca nu mai mult. Daca faceti lucrul acesta nu veti pierde alegerile si ve-ti ramane in istoria Constantei. De asemenea trebuie sa ia o decizie locala in ceea ce priveste folosirea altor sisteme decat cel centralizat aceasta dupa ce veti investi in ceea ce am prezentat mai sus. Atunci nu vor mai fi nevoie de subventii si nici de gaze rusesti.