Primăria Constanţa - Anunţ de interes public

22:29:56 / 01 Iunie 2017

Șleahtă de batjocoritori !

Păi, tinerii frumoși și liberi au ieșit în stradă în iarnă și ce au făcut, au făcut ce au făcut și cei care l-au votat pe făgădău decebal, deci nici unii și nici ceilalți, nu au / nu am făcut nimic bun, am dat cu bățul în baltă, absolut cu toții, pentru care fapt numai trebuie să ne mai acuzăm unii pe alții, că numai are rost, ce trebuie făcut de acum încolo, este că numai trebuie votat nici unul, din nici un partid, pentru că toți sunt niște : oameni fără omenie, rușine, politicienii sunt puși doar pe furat și hoție din banii publici, de la noi, românii, care suntem considerați fraierii / proștii lor și bineînțeles "o vacă de muls"?! Acest oraș a fost un șantier, a fost răscolit cu un an, doi, trei ani în urmă, până să aibă loc alegerile prezidențiale din 2014, dar, chiar ne cred uituci și fără minte, fără minte am fost noi,cei care i-am votat pe rând, pe rând, când pe : fsn-ști, psd-ști, pnl-iști, pntcd-iști, pdl-isti......., ne-am " fript, de acum încolo, vom "sufla și în iaurt"! Tinerii frumoși și liberi, de ce numai ieșiți în stradă, acum, ca să-i trageți la răspundere pe : făgădău decebal și clica, că nu fac, nu fac nimic, absolut nimic pentru Constanța, chiar nu vă mai interesează ce se petrece în localitatea noastră, în Constanța, ne faceți să credem, că totul a fost, făcut pentru și din alt unghi al problemei, să fie fost doar interesul politic la mijloc, arătați-ne și dovediți-ne contrariul, adică , că noi, oamenii de rând ne- am înșelat, că v-am interpretat greșit ce ați făcut în iarna acestui an !