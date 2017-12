Primăria Constanţa a blocat scumpirea gigacaloriei

MAJORARE BLOCATĂ Foarte puţini sunt cei care ştiu cine este vinovat pentru preţul gigacaloriei practicat în municipiul Constanţa. Există chiar şi oameni politici care îşi dau cu părerea în necunoştinţă de cauză şi care aruncă vina preţului mare al gigacaloriei în spatele autorităţii locale. De fapt, Primăria şi Consiliul Local Constanţa sunt obligate să accepte preţul pentru o gigacalorie cerut de furnizorul de agent termic, CET, preţ care este aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Cei care aduc acuze Primăriei Constanţa că nu se implică trebuie să ştie că, fără acţiunea municipalităţii din ultimele zile, acum ar fi plătit un preţ şi mai mare pentru o gigacalorie. Pe 29 ianuarie 2013, ANRE a aprobat, prin decizia nr. 260, majorarea preţului la gigacalorie, solicitare făcută de către CET Constanţa. De ce a făcut această solicitare, în condiţiile în care nu au existat niciun fel de majorări de preţ la combustibil, nimeni nu ştie. „Potrivit deciziei ANRE, CET Constanţa a primit acordul de a majora preţul cam cu 9%. Numai că Primăria Constanţa şi RADET au contestat creşterea preţului în instanţă, pentru că nu se justifica această majorare. Până când instanţa nu va da o soluţie, prin care noi sperăm să le infirme motivele creşterii de preţ, acesta va rămâne neschimbat. Dacă nu vom câştiga în instanţă, deşi nu cred, vom fi obligaţi să facem şi noi o majorare, care va fi de 3,6%”, a declarat primarul Radu Mazăre.

PREŢ DIFERENŢIAT Interesant este că, până la decizia nr. 260/29.01.2013 a ANRE, preţul pentru o gigacalorie, cu tot cu TVA, plătit de către CET era de 227,53 lei. După această decizie contestată deja, ANRE a dat două preţuri. Astfel, populaţia ar fi urmat să plătească o gigacalorie de 248,84 lei, în timp de persoanele juridice ar fi trebuit să plătească 295,88 lei. Creşterea preţului la persoanele juridice s-ar fi regăsit tot în factura pentru populaţie, având în vedere că preţul total al gigacaloriei se calculează la comun. În aceste condiţii, potrivit calculelor reprezentanţilor RADET Constanţa, în urma majorării, preţul gigacaloriei ar fi fost de 358,84 lei. „Reducerea facturilor la căldură este un lucru care mă preocupă. Chiar acum două zile am vorbit cu ministrul Energiei, Constantin Niţă, şi am aflat că merg în paralel documentaţiiile pentru preluarea CET-ului atât la Constanţa, cât şi la Bucureşti. După ce CET-ul va veni la autoritatea locală şi vom avea o societate unică RADET şi CET, vom vedea cum vom rezolva cu datoriile pe care le are RADET către CET, astfel încât populaţia să nu fie afectată. După aceea, vom încerca un parteneriat public-privat sau o privatizare, având ca primă condiţie micşorarea preţului gigacaloriei”, a explicat Mazăre.

SOLUŢII Primarul spune că transferul CET la autoritatea locală nu va aduce imediat scăderea preţului. „Nu ştiu dacă vom reuşi să facem acest lucru până anul viitor, dar, până peste doi ani, cu siguranţă, pentru că acolo trebuie făcută o investiţie serioasă, pentru a fi de înalt randament, pentru a-şi putea recupera investiţia în certificatele verzi. Cu alte cuvinte, recuperarea banilor din certificatele verzi să nu umfle preţul gigacaloriei, ci, din contră, să obţinem o scădere a preţului”, a spus Mazăre. În acest sens, ieri, consilierii locali constănţeni au aprobat hotărârea privind achiziţionarea serviciilor de consultanţă şi informare juridică în vederea preluării CET-ului. Aceasta este o primă soluţie de scădere a preţului. „Eu am mai spus ceva şi nu mă dezic. În momentul în care vor trece acţiunile portului la noi, atunci 25% din profitul obţinut de acolo îl vom băga în subvenţionarea gigacaloriei”, afirmă primarul. Pentru că tot a vorbit despre subvenţii, primarul a anunţat şi rezultatele subvenţionării diferenţiate a preţului la gigacalorie adoptată la Constanţa. „La nivelul oraşului Constanţa, avem o rată de încasare a facturilor la căldură de 90%. Şi asta pentru că se acordă subvenţii. Dacă nu dădeam aceste subvenţii şi ar fi venit gigacaloria la acelaşi preţ pentru toată lumea, am fi avut mult mai multe datorii acum. În prezent, gigacaloria costă 341 de lei pentru cei care câştigă peste 1.500 de lei pe membru de familie. Pentru cei care câştigă doar 300 de lei lunar pe membru de familie, preţul gigacaloriei este aproape de zero lei. Dacă era la fel pentru toţi, cel cu 300 de lei salariu nu ar fi putut plăti niciodată factura”, explică Mazăre. Primăria a primit zilele trecute şi o veste bună. Prima instanţă a decis că Primăria trebuie să primească banii pe care Guvernele Boc au refuzat să îi acorde municipalităţii pentru subvenţie în 2010 şi 2011, şi pe care municipalitatea i-a acoperit din bugetul propriu.