Primăria Constanța a făcut public noul logo al stațiunii Mamaia

Primăria Constanța a făcut public ieri, 15iulie 2023, noul logo al stațiunii Mamaia.

Iniţiativa de creare şi implementare a unei noi abordări în marketing şi comunicare pentru Mamaia aparţine Organizaţiei de Management al Destinaţiei Mamaia-Constanţa, o asociere constituită de autoritatea locală şi patronatele din turism, pentru gestionarea activităţilor de promovare a staţiunii, informează un comunicat alOrganizaţiei de Management al Destinaţiei Mamaia-Constanţa.

"Ne dorim ca lansarea acestei identităţi de brand să fie percepută drept intrarea într-o nouă etapă din viaţa staţiunii. Mamaia a avut de-a lungul timpului diverse poziţionări faţă de turişti şi a evoluat, în ultimii ani, către o nişă destul de îngustă, de la o staţiune a familiei şi a amintirilor din vacanţă pentru generaţii întregi, la una a tinerilor, care vin la mare mai mult pentru cluburi şi festivaluri. Ne dorim ca acum, după mai mult de 100 de ani de activitate turistică în acest loc, să putem reuni într-o singură destinaţie, sub acelaşi brand, ambele categorii de turişti şi o gamă largă de experienţe diferite, a declarat preşedintele OMD Mamaia-Constanţa, George Măndilă.

Noua identitate de brand, conform e-licitații, a fost realizat de o firma din Cluj și a costat 80 de mii de lei, bani publici.

Primăria lui Chițac a anunțat cu surle și trâmbițe că stațiunea Mamaia are „o nouă identitate de brand“. Organizația de Management al Destinației Mamaia-Constanța (OMD), condusă de George Măndilă, consilierul primarului Chițac, a cheltuit 80.000 de lei din banii publici pentru o siglă copiată de pe internet. Sigla originală este folosită și de un ansamblu rezidențial de lux din Costa Rica, iar modele similare poat fi cumpărate de pe site-uri de profil la prețuri cuprinse între 9 și 20$, transmiteUSR pe pagina de facebook.

Referitor la acuzațiile aparute,legate de noua identitate de brand,Primăria Constanțaa precizat:

„Ca urmare a contractării serviciilor de identitate vizuală, manual de identitate vizuală, realizare siglă și manual de identitate vizuală, atribuite societățîi Blue Sky Advertising SRL, am stabilit un brief care să stea la baza proceselor de creație.Ca atare, ne-au fost prezentate, în prima etapă, nouă variante de vizualuri, niciunul dintre acestea nefiind validat pentru construirea brandului. În cea de-a două etapă am primit trei variante, în stiluri diferite, cea aleasă fiind și cea anunțată public astăzi, 14 iulie.

Menționăm că, în conformitate cu informațiile furnizate de societatea Blue Sky Advertising SRL, deținem licență și drepturi de utilizare pentru toate elementele grafice prezentate. Acestea au fost achiziționate de pe o platformă de profil, fără criterii de exclusivitate, urmând că toate drepturile să fie transferate Organizației de Management al Destinației (OMD) Mamaia-Constanța. Totodată, subliniem faptul că acest element grafic a stat la baza construirii identității vizuale a OMD Mamaia-Constanța, urmând să fie declinat în scopul promovării stațiunii”se arată în comunicatul de presă.