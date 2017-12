Primăria Constanţa distribuie pachetele cu alimente pentru Paşte

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, şi Consiliul Local Municipal au demarat, ieri, acţiunea de înmînare a pachetelor pentru vîrstnici cu venituri mici şi persoane cu handicap cu ocazia Paştelui. Această acţiune este a doua din acest an, bătrînii primind ajutoare constînd în alimente şi cu ocazia intrării în postul Paştelui. Pînă anul trecut, Primăria oferea astfel de pachete celor 34 de mii de vîrstnici din oraş cu venituri mai mici de trei milioane de lei, de trei ori pe an, cu ocazia principalelor sărbători religioase ortodoxe. De anul acesta însă, plafonul pensiilor a fost majorat de la 3 milioane, la 4 milioane de lei, la iniţiativa primarului Radu Mazăre, iar de pachete beneficiază şi persoanele cu handicap, numărul total al beneficiarilor ajungînd la 50.000. În plus, începînd cu 2007, bătrînii şi persoanele cu handicap primesc pachete cu alimente de şase ori pe an. Distribuirea pachetelor se face zilnic, în punctele făcute public în prealabil, din principalele pieţe ale municipiului Constanţa: Piaţa Tomis III, Zona Haşdeu, Tomis II, Piaţa Roşu, Piaţa I.L.Caragiale, Zona Betoane, CET, Complexul Km 4-5, Poarta 6, Piaţa Far, Piaţa Unirii, Piaţa Griviţei, Piaţa Filipescu, Piaţa Cireşica. Viceprimarul Gabriel Stan a supervizat ieri acţiunea de distribuire a pachetelor şi i-a îndemnat pe bătrîni să nu mai stea la cozi de la primele ore ale dimineţii, întrucît ajutoarele ajung pentru toţi cei care se încadrează în condiţiile stabilite de municipalitate. “Vreau să le transmit oamenilor că nu este cazul să stea la coadă de la 5 dimineaţa, pentru că pachetele cu alimente sînt suficiente pentru toţi beneficiarii. Ultima dată cînd am distribuit aceste ajutoare au fost mediatizate cozile din primele zile, iar după trei zile nu mai venea nimeni să îşi ridice pachetul”, a declarat Gabi Stan. El a adăugat că la acţiunea de la începutul postului Paştelui au rămas nedistribuite peste 1.000 de pachete, care au fost trimise către casele de copii şi azilele de bătrîni. Pachetele conţin: un pui, un litru de ulei, un kilogram de zahăr, unul de orez şi unul de făină. Persoanele care s-au grăbit încă din prima zi să îşi ridice ajutoarele au declarat că alimentele primite le sînt de un mare ajutor. “Din pensia mea de 200 lei abia îmi pot plăti întreţinerea şi medicamentele. Dacă nu primeam acest pachet, eu şi soţul meu nici nu puteam spera să avem carne pe masa de Paşte”, ne-a spus Veronica Tache, o bătrînă care şi-a ridicat pachetul cu alimente ieri din Piaţa Tomis III.