Primăria Constanța distruge orașul, apoi cheamă străinii să îl reclădească?

01:31:00 / 08 Noiembrie 2017

Parcati ampulea

Intai scoti masinile de pe sosea, apoi vei avea trafic fluid. Nicaieri in Europa nu am vazut pe strazi principale masini parcate langa trotuar care sa ocupe o banda intreaga care altfel ar fi buna de circulat. Bd. Tomis are parcare pe banda langa trotuar, Soseaua Mangaliei la fel intre Gara si Far. Bd. Ferdinand si Bd. Mamaia nu au asa ceva. Dar culmea, pe Str. Mircea cel Batran in zona Spitalului se parcheaza pe marginea strazii. Ar fi utila inca o banda acolo daca toate masinile s-ar parca in spatele blocurilor si nu pe strada. Dar cine a desenat si trasat acele locuri de parcare a fost un ... destept si jumatate. Scapati de masinile alea si obtineti inca o banda. Se fluidizeaza circulatia sigur.