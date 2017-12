Primăria Constanța face angajări. Vezi ce post e scos la concurs!

09:35:16 / 21 Februarie 2017

aveti mila de constanteni

Scoateti cateva posturi si pentru vreo 2-3 functionari (exclus lingai) care sa gandeasca in locul celorlalti puturosi privind o lege care sa interzica CIRCULATIA CARUTELOR in municipiu .Nu vedeti ca se umple orasul de tigani si tot felul de borati plini de boli? Cine plateste pentru daunele pe care le produc in trafic? Scoateti la munca,, Puturosii Locali " , plimba toata ziua fufele din primarie ! huuooo