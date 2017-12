Primăria Constanţa, împovărată cu atribuţii guvernamentale

Consilierii locali constănţeni s-au întrunit ieri într-o nouă şedinţă ordinară a Consiliului Local Municipal (CLM) Constanţa, având pe ordinea de zi 33 de puncte, la care s-au mai adăugat alte nouă aflate pe ordinea suplimentară. Şedinţa a început cu un punct aflat pe ordinea suplimentară, care s-a referit la alegerea noului preşedinte de şedinţă, al cărui mandat va dura trei luni. În urma propunerilor făcute, consilierul local PSD Daniel Georgescu a fost ales preşedinte de şedinţă. Lucrările au continuat cu un nou punct pe ordinea de zi, referitor la modificarea impozitelor şi taxelor locale. „Primăria şi Consiliul Local Constanţa nu măresc nicio taxă. Este vorba doar de alinierea la noile prevederi impuse de Guvernul Boc, adică de impozitarea suplimentară a celei de-a doua şi a treia proprietăţi şi creşterea impozitului pentru maşinile cu motoare puternice. Aşa a vrut Boc, aşa facem”, a declarat primarul Radu Mazăre. Şedinţa a continuat cu celelalte puncte de pe ordinea de zi. Pentru prima oară, Primăria şi Consiliul Local Constanţa s-au lovit de prevederile unei legi contestate încă de anul trecut. Este vorba despre prevederile în vigoare conform cărora un proprietar care doreşte să facă o modificare la propria locuinţă este obligat să ceară întocmirea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pe o rază stabilită de lege. Astfel, ieri, consilierii au aprobat PUZ-ul unei suprafeţe de peste 2 hectare din oraşul Constanţa, la solicitarea unui singur proprietar care a dorit să facă o serie de modificări locuinţei. „Asta este legea dată de liberali din 2007, pe care noi am tot contestat-o. Nu avem ce face, trebuie să ne supunem. Dacă pleacă ăştia de la Guvernare şi ajungem noi, promit că o să radem acest act normativ”, a spus Mazăre. Interesant este faptul că tocmai liberalii din CLM au fost contrariaţi de proiectul de hotărâre, dar după ce li s-a explicat cum trebuie aplicată legea făcută de partidul din care provin, au votat pentru. La finalul şedinţei, primarul a declarat că Guvernul a trimis o înştiinţare prin care anunţă că nu mai plăteşte însoţitorii persoanelor cu handicap. „Cu banii pe care îi adunăm după ce am făcut reduceri, obligaţi de către Guvernul Boc, acoperim găurile pe care ni le dă tot Guvernul Boc. Avem peste 2.000 de persoane cu handicap care au nevoie de însoţitor. Banii nu mai vin acum de la Guvern, iar noi nu putem să lăsăm persoanele cu handicap să moară. Luna asta am primit doar 60% din suma necesară. Până la sfârşitul anului, ori îi lăsăm să moară, ori luăm bani din altă parte şi plătim însoţitorii. Banii îi vom lua din reducerile făcute şi plătim ce nu mai plăteşte Boc”, a declarat Mazăre.