Primăria Constanţa nu doreşte majorarea taxelor locale

Primăria municipiului Constanţa nu are intenţia de a majora taxele locale, chiar dacă Guvernul, prin actele emise în ultima perioadă, dă posibilitatea administraţiilor locale să facă acest lucru. Primarul Radu Mazăre a declarat că trebuie să analizeze mai întîi situaţia bugetară, pentru ca apoi să decidă ce face. „Am aflat că Guvernul ne dă posibilitatea să majorăm taxele cu 20%. O să fac o analiză la sfîrşitul anului în acest sens. În principiu, nu cred că vom majora deloc taxele”, a declarat Radu Mazăre. El a afirmat că municipalitatea nu doreşte să sufoce locuitorii cu biruri mai mari. În ceea ce priveşte disponibilizările comandate de premierul Emil Boc, Radu Mazăre a precizat că, la Constanţa, nu se pot concedia funcţionari, aparatul de lucru al administraţiei locale fiind şi aşa insuficient. „Eu întotdeauna am spus, că mai am nevoie de personal şi trebuie să fac vertingouri pentru a deschide cele trei cluburi pe care le-am promis acum un an: două pentru persoane cu handicap şi un club de bătrîni. Dacă legea îmi va permite, voi face angajări, dacă nu, voi găsi o altă formulă în care să pun oamenii să administreze cluburile acolo, printr-o regie, printr-o societate a Primăriei. O să găsesc o formulă, că aşa e în România”, a afirmat Mazăre.