Primăria Constanţa NU majorează taxele şi impozitele

MINCIUNI PDL-ISTE În noaptea alegerilor, pedeliştii, prin preşedintele Vasile Blaga, au spus pentru prima oară adevărul. „PDL a dus o campanie de mistificare a adevărului”. Lumea a considerat că, în sfârşit, portocaliii au revenit din ţara minciunilor. Numai că bucuria a fost extrem de scurtă, pentru că imediat pedeliştii au început din nou să mintă. Este vorba despre ordonanţa adoptată de Guvern privind indexarea taxelor şi impozitelor. Bazându-se pe faptul că românii nu intră în detalii când este vorba de taxe şi impozite, pedeliştii au demarat o adevărată campanie de mistificare a adevărului. Pentru că nu ştiu care este diferenţa dintre majorare şi indexare (nu ar fi rău să consulte dicţionarul explicativ al limbii române), resturile ARD mint românii atunci când spun că Guvernul Ponta majorează taxele şi impozitele. Conform codului fiscal, o dată la trei ani, taxele şi impozitele se indexează cu inflaţia. Diferenţa dintre Guvernele PDL şi actualul Guvern USL este aceea că, în 2010, Emil Boc a obligat autorităţile locale să majoreze taxele şi impozitele locale, în timp ce Guvernul Ponta, prin hotărârea adoptată, lasă la latitudinea autorităţilor locale dacă indexează sau nu taxele. Mai mult decât atât, premierul Victor Ponta a declarat că „Ordonanţa aprobată de Guvern nu va fi publicată în Monitorul Oficial până când nu sunt toţi românii lămuriţi”.

„NU ÎMPOVĂREZ CONSTĂNŢENII” La Constanţa, municipalitatea nici nu ia în calcul varianta indexării sau majorării taxelor şi impozitelor locale. Dacă, în 2010, Primăria Constanţa a fost obligată de Boc să indexeze taxele, acum, când indexarea este la aprecierea fiecărei administraţii, primarul Radu Mazăre spune că împovărarea locuitorilor oraşului nu este o soluţie. „Aşa cum am anunţat şi în urmă cu trei săptămâni, la Constanţa, taxele şi impozitele vor rămâne la fel ca în anul 2012. S-ar putea spune că o majorare sau o indexare ar fi justificată. Depinde ce vrei să faci cu banii. De exemplu, noi trebuie să continuăm cartierul de săraci, pentru că mai am încă 3.000 de cereri. Atunci ne vom chinui, pentru că nu mărim taxele. Nu se justifică majorarea, dacă te gândeşti că banii obţinuţi în plus îi cheltuieşti pe beculeţe de sărbători, ca în Bucureşti. Aici trebuie găsită tot timpul o cale de mijloc. Eu cred că în perioada aceasta, dificilă din punct de vedere economic, şi care se anunţă în continuare dificilă, trebuie să renunţăm la anumite fonfleuri, şi să facem numai chestiunile care ţin de viaţa noastră de zi cu zi. Ca atare, nu am motive să cresc taxele”, a declarat primarul Radu Mazăre. El a precizat că încă dinainte de campania electorală a anunţat acest lucru: „Nu văd de ce ar trebui să împovărez constănţenii pentru a realiza ulterior nişte mofturi sau chiar şi nişte investiţii care nu sunt absolut necesare în acest moment. Eu ştiam că o dată la trei ani taxele se pot majora cu inflaţia, şi că urma ca Guvernul să dea această ordonanţă, aşa cum scrie în codul fiscal. Am analizat situaţia şi vom croi bugetul fără a majora taxele şi impozitele locale. Nu avem alte surse de venit, dar gospodărim bine bugetul”, a explicat Mazăre. Nici în ceea ce priveşte taxele speciale nu vor exista modificări. Mai mult decât atât, Primăria Constanţa a decis ca în sezonul estival 2013 să se menţină suspendată taxa de acces în staţiunea Mamaia.