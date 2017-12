Primăria Constanţa, pregătită să reia distribuirea tichetelor cadou

Ministrul Economiei şi Finanţelor, Varujan Vosganian, a anunţat, ieri, după numeroasele bîlbe ale sale şi ale colegilor din Guvern, decizia finală privind soarta tichetelor cadou pentru bugetari: vor putea fi acordate în limitele prevăzute de Legea bugetului de stat sau în limitele veniturilor proprii ale administraţiilor locale, după ce Ordonanţa de Guvern privind tichetele va fi modificată. Tichetele cadou care urma să fie acordate de patru ori pe an, cu ocazia unor evenimente importante, precum Sărbătorile de Paşte şi de Crăciun, Ziua Copilului sau aniversări şi onomastici fuseseră desfiinţate printr-o ordonanţă a Guvernului, intrată în vigoare săptămîna trecută. Actul normativ a fost reevaluat, deocamdată doar la nivel declarativ, după amplele proteste sindicale generate de prevederile sale restricţionare. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a anunţat ieri că autoritatea locală pe care o conduce este pregătită să reia distribuirea tichetelor cadou imediat ce Guvernul va modifica mult controversata ordonanţă. “Avem tichetele cumpărate. Am înţeles, din auzite, că Guvernul ne va lăsa să dăm tichetele, dar nu am văzut încă niciun act normativ care să ne dea în realitate voie să facem acest lucru. Dacă se schimbă ordonanţa, îi mulţumesc lui Tăriceanu că ne lasă ca, din banii noştri, ai comunităţii, să ajutăm aceşti oameni. Îi mulţumesc doar pentru că ne lasă, nu pentru că ne-ar da vreun leu!”, a spus Mazăre. El a adăugat că nu este normal ca autorităţile locale să suporte cheltuielile legate de suplimentele salariale ale persoanelor plătite de la bugetul central, dar că bugetarii sînt îndreptăţiţi să primească aceste beneficii, prin prisma salariilor mici pe care le au. „În Lege e o portiţă, care arată că aceste tichete pot fi acordate şi de către autorităţile locale şi de aceea ne-au cerut sindicatele profesorilor să le ajutăm, pentru că de la bugetul central primeau 0 lei. Nu este normal să-i sprijinim noi, dar i-am ajutat, la fel ca şi pe angajaţii plătiţi din bugetul local”, a explicat primarul.