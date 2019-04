Primăria Constanța vinde terenuri

Dacă aveți planuri care implică achiziționarea vreunui teren, puteți să vă interesați la Primăria Constanța. Asta pentru că sunt scoase la licitație două terenuri aflate în municipiu. Unul dintre acestea este localizat pe strada Chiliei nr. 50 și are suprafața de 27 mp. Licitația publică cu strigare are loc în data de 6 mai, la ora 12.00. Al doilea teren se află în Traian nr. 98A și are suprafața de 20 mp. În acest caz, licitația publică cu strigare are loc tot în 6 mai, dar la ora 14.00. Pentru ambele terenuri, caietele de sarcini și instrucțiunile privind organizarea licitațiilor se pot procura de la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni - biroul nr. 4, situat la City Park Mall – B-dul. Alexandru Lăpușneanu nr. 116 C. Acestea pot fi procurate zilnic, până la data de 24 aprilie, între orele 12.00 și 16.00, contra sumei de 250 lei. Ofertele pot fi transmise prin poștă sau depuse la Centrul de Informare pentru Cetățeni, până la data de 2 mai, ora 12.00. Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei municipiului Constanța, cu sediul în municipiul Constanța, B-dul.Tomis nr. 51, județul Constanța sau la telefon 0241/488.151 sau e-mail: contracte@primaria-constanta.ro.