Primăria Constanța vrea să preia Stadionul „Farul”, Baza „Triunghi” și stadionul de rugby din Complexul „Badea Cîrțan”

04:35:40 / 19 Septembrie 2017

In Poarta 6 ,la Bl.FA 16 si FA 15,aleele de acces dintre blocuri au fost distruse ,luate de apa care se scurge de pe sosea ,intra pe aleea Arcașului ,bl.FA 16 ,inunda tot blocul,nu mai poți ieși afara din bloc,este apa pana la intrare in bloc,in fata celor 2 magazine alimentare ,totul este un dezastru ,cu aspect de ghetou.Ne- invadat țiganii si hoții de fier vechi,cereale combustibili din Port sau calea ferata.S- au cuibărit printre tufișurile lăsate de mult in plina mizerie,boschetari care fac scandal in fata blocului ,își fac nevoile intre tufe,chipurile,dar in văzul nostru,șatre de țigani cu odrasle după ei ,murdari,jegoși,plini de tăciuni de la cărbunii si fierul vechi furat,intra ,așa cum sunt,in cele 2 mag.alimentare de la parterul bl.FA 16, mănâncă ca porcii in fata mag. si parcării,lăsa ambalaje,cara resturi de la gunoi si le lasa in fata si jurul blocului.La noi ,firma Polaris nu face curățenie nicio data ,desi este domeniu public,ba mai mult,vin in parcare ,mănâncă si pleacă cu tomberonul pe roti,cu care a venit,lasa resturile menajere si pleacă.Sunt mai multe aspecte de degradare ,va invitam dragi Edili,pe care v- am votat si noi,veniți sa vedeți in ce hal am ajuns sa trăim!De ce? Daca ați fi in locul nostru,ce credeți ca veți face?Sa nu spuneți:Curățenie! Asta facem si noi in jurul blocului,dar nu putem sa suplinim si sarcinile altora! Va așteptam cat de curând si mai des,ca nu ne mai vizitați decât înainte de alegeri ,cu multe promisiuni . .