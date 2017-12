Primăria Eforie rambursează prima rată a obligaţiunilor emise în 2006

În această săptămînă, Primăria Eforie a început plata primei rate pentru obligaţiunile municipale (simbol EFO17) emise în 2006 şi a celui de-al patrulea cupon-dobîndă. Administraţia locală din Eforie a lansat emisiunea de obligaţiuni municipale în iulie 2006, iar titlurile au fost listate la bursă în aprilie 2008. Au fost emise 60.000 de obligaţiuni la o valoare nominală iniţială de 100 lei/obligaţiune, valoarea totală a emisiunii fiind de şase milioane lei, scadenţa emisiunii fiind pe 10 decembrie 2017. Într-un comunicat remis Bursei de Valori Bucureşti (BVB), se precizează că rata este în valoare de 3,5 lei/obligaţiune, iar cuponul este 4,2954 lei/obligaţiune, calculat la o rată a dobînzii de 8,45 la sută pe an, pe o perioadă de şase luni (16 decembrie 2007 - 15 iunie 2008). Plăţile se vor efectua pînă pe 24 iunie, prin intermediul BCR Securities. A doua rată din principal şi cuponul cu numărul cinci vor fi plătite începînd din 16 decembrie 2008. Valoarea ratei va fi aceeaşi, iar cuponul va fi de 6,1072 lei, calculat la o dobîndă de 12,45 la sută pe an, ca medie aritmetică a dobînzilor pe piaţa interbancară ROBID şi ROBOR la şase luni plus 1,45 puncte procentuale. „Acest tip de împrumut este cel mai eficient pentru că are o dobîndă foarte mică. Banii obţinuţi din împrumut s-au folosit pentru asfaltarea străzilor şi montatul sistemelor de canalizare în Eforie”, a declarat primarul din Eforie, Ovidiu Brăiloiu. Anul trecut, autoritatea locală a mai contractat un împrumut folosind aceeaşi modalitate, care se foloseşte pentru asfaltarea tramei stradale din cele două Eforii. Din procentul de 30%, gradul de îndatorare care poate fi suportat potrivit legislaţiei de administraţia locală din Eforie, s-au utilizat aprox. 20%, din care au rămas 10% pentru a putea fi contractat alt împrumut.

Din 20 iunie, şi Primăria Medgidia va începe să plătească dobînda pentru cel de-al 13-lea cupon al obligaţiunilor emise, în valoare de 0,7583 lei. Potrivit unui comunicat trimis BVB, dobînda pentru al 13-lea cupon a fost calculată la 12% pe an. Persoanele care deţineau obligaţiuni emise de Primăria Medgidia în data de 17 iunie îşi pot ridica sumele cuvenite în perioada 20-30 iunie de la ghişeele unde au subscris, ulterior plăţile fiind efectuate doar la sediul central al BCR Securities. Pentru cel de-al 14-lea cupon, valoarea dobînzii a fost calculată la 13% pe an, conform mediei dobînzilor interbancare la trei luni, comunicate de Banca Naţională a României, la care se adaugă o primă de 2%. Potrivit comunicatului, obligatarii înregistraţi pe 16 septembrie vor primi, începînd cu 19 septembrie, dobînda aferentă celui de-al 14-lea cupon, în valoare de 0,8215 lei. Primăria Medgidia a emis, în martie 2005, 21.000 de obligaţiuni în valoarea totală de 2,1 milioane lei, cu o valoare a principalului de 100 lei şi o maturitate de cinci ani.