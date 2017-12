Primăria, fără bani pentru daruri

Primăria Ghindăreşti, ca mai toate administraţiile locale constănţene mici, se află în imposibiltatea de a acorda pachete pentru copiii şi pentru locuitorii din comună din cauza bugetului mult prea restrâns din acest an. Un alt motiv este că primarul comunei, Vasile Simion, preferă să fie practic şi să dea banii pe lucrări de modernizare a comunei, decât pe pachete cu mâncare. „Prefer să cumpăr câţiva metri de conductă decât să dau banii pe pachete. Oamenii uită că am dat pachete, de aceea prefer să derulez lucrări în comună care dăinuie în timp şi pe care oamenii le văd. Consiliul Judeţean Constanţa se gândeşte la copii şi în fiecare an a venit cu cadouri. Alt rând de cadouri vine şi de la comunitatea lipovenească, aceasta dăruind în fiecare an pachete tuturor copiilor”, a susţinut primarul din Ghindăreşti.