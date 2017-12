Primăria invită constănţenii la curăţenia de primăvară

APEL Sezonul estival bate la uşă şi, în curând, turiştii vor începe să-şi facă apariţia. Pregătirile pentru întâmpinarea primilor oaspeţi care vor veni de 1 Mai la Constanţa sunt în toi. În acest an, pregătirile au parte şi de un suflu civic pentru că nu numai Primăria Constanţa, ci şi cetăţenii contribuie pentru a avea un oraş cât mai curat, primitor şi colorat. Într-un oraş turistic, cum este Constanţa, colaborarea între autorităţile locale şi locuitori este cheia pentru a avea o urbe plină de turişti tot anul. De altfel, constănţenii sunt aşteptaţi, cu mic cu mare, la curăţenia de primăvară. În acest sens, Primăria Constanţa face apel la asociaţiile de proprietari să se implice în igienizarea spaţiilor verzi din apropierea imobilelor, pentru a pregăti terenul pentru campania - „Flori de mai”, ediţia 2013, în cadrul căreia administraţia publică locală pune la dispoziţia constănţenilor material dendrologic. Şeful Serviciului de Igienă Publică şi Spaţii Verzi din cadrul Direcţiei de Gospodărire Comunală din Primăria Constanţa, George Coman, a declarat că în sarcina locatarilor rămâne igienizarea spaţiului verde din jurul blocurilor, gazonatul şi însămânţatul florilor, săpatul, mărunţitul şi semănatul solului şi apoi săpatul de şanţuri pentru plantarea gardului viu. Îndemnul autorităţilor locale a fost urmat de membrii Asociaţiei de proprietari nr. 72 Constanţa, care locuiesc pe strada Hortensiei, care au ieşit, ieri, la igienizarea spaţiilor verzi din jurul blocurilor. „Acţiunea Primăriei ne ajută pentru că punem materialele în grădinile de pe lângă blocuri. Am participat şi anul trecut la acţiune. De fapt, în fiecare an am primit material dendrologic pentru a înfrumuseţa spaţiul din jurul blocului. Fiecare locatar trebuie să contribuie la înfrumuseţarea spaţiului în zona unde locuieşte şi păstrarea curăţeniei”, a declarat administratorul Asociaţiei de proprietari nr. 72, Corneliu Pârvu. La rândul său, George Coman a afirmat că solicită constănţenilor să depoziteze resturile adunate de pe spaţiile verzi în zone deschise şi în apropierea platformelor de gunoi, pentru a putea fi ridicate de firmele de salubritate. Şeful Serviciului de Igienă Publică şi Spaţii Verzi a adăugat că, în perioada următoare, angajaţii Primăriei Constanţa vor stabili, împreună cu fiecare asociaţie în parte, cantităţile de material dendrologic pe care administraţia locală le va pune la dispoziţie.

PREGĂTIRI PENTRU „FLORI DE MAI” Autorităţile locale spun că administraţia locală se pregăteşte deja de ediţia 2013 a acţiunii „Flori de mai”. „Suntem în al X-lea an consecutiv de program în care ne ocupăm de înfrumuseţarea oraşului. Începând din această lună, vom pune la dispoziţia asociaţiilor de locatari gard viu, pliculeţe de seminţe cu flori, seminţe de gazon şi var. Livrarea materialelor către locatari se va face în weekend-uri, aşa cum s-a întâmplat şi în ultimii ani, pentru că cei mai mulţi doritori nu sunt acasă în timpul săptămânii”, a mai declarat Coman. El a adăugat că în cei 10 ani de „Flori de mai”, Primăria a distribuit asociaţiilor de proprietari peste 700.000 de fire de gard viu, 140.000 de pliculeţe cu seminţe de flori, 20 de tone de var şi tot atâtea tone de gazon.