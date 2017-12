Primăria Kogălniceanu ajută producătorii agricoli să se pregătească pentru UE

Filiala Constanţa a Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă a organizat, împreună cu Primăria Mihail Kogălniceanu, un curs de calificare a producătorilor de animale de pe raza comunei. Cursul de trei luni s-a încheiat ieri, cu un examen la care au participat 87 de producători din cei 110 înscrişi. Primarul comunei a declarat că, la prima discuţie cu producătorii agricoli, aceştia au fost foarte reticenţi faţă de cursuri şi, mai ales, de faptul că li se propunea să se unească în cooperaţii sau asociaţii pentru a îşi putea promova mai bine produsele. De altfel, la primele discuţii, numai 20 de producători au înţeles să fie prezenţi, numărul acestora crescînd ulterior la 110. „Efectuarea cursurilor de calificare şi obţinerea diplomelor aferente sînt necesare oricărui producător agricol care doreşte să beneficieze de subvenţiile agricole după ce România aderă la UE. Pentru completarea dosarelor de subvenţii este necesară şi această diplomă. Am colaborat cu Centrul de Consultanţă pentru realizarea acestor cursuri pentru că dacă producătorii obţin aceste subvenţii, asta înseamnă că vin bani mai mulţi în comună. Din cîte am înţeles, subvenţiile vor fi de 200.000 lei pentru fiecare cap de ovină sau caprină, 2.000.000 lei pentru bovine şi 500.000 lei pentru berbecii de rasă”, a declarat primarul comunei, Iosif Valer Mureşan. La rîndul său, şeful Centrului de Consultanţă Agricolă, Mioara Mathe Kiss, a afirmat că întreaga acţiune de înregistrare a exploataţiilor agricole pune presiune pe producătorii agricoli, care trebuie să participe la astfel de cursuri de specializare pentru a putea desfăşura activităţi agricole după integrare. „Au intrat în examen numai 87 de persoane din cele 110 înscrise iniţial, pentru că nu am acceptat în examen persoanele care nu au fost prezente la cursuri”, a spus Mioara Mathe Kiss. Ea a adăugat că, în timpul cursului, specialiştii de la Centrul de Consultanţă le-au prezentat producătorilor atît informaţii legate de creşterea animalelor, cît şi date juridice legate de modul de înfiinţare a grupurilor de producători. „Sperăm ca la Kogălniceanu să reuşim să organizăm o expoziţie de animale. Avînd în vedere modul în care au colaborat între ei la cursuri, credem că producătorii de aici îşi creează posibilitatea de a se conduce singuri, prin structuri asociative moderne”, a mai declarat reprezentantul Consultanţei Agricole. „Iniţial ne-am cam speriat de noţiunea de cooperativă, pentru că ne amintea de alte vremuri, dar am înţeles în acest curs că o cooperativă nu poate decît să ne ajute să rezistăm concurenţei cu care ne vom confrunta după integrare”, a spus, la rîndul său, şeful clasei, Nicolae Gârţu, deţinător al unei ferme de peste 60 de capete de bovine.