Primăria, mai „bogată” cu şapte utilaje

Într-o perioadă de austeritate severă în care administraţiile publice locale abia au bani să-şi plătească utilităţile, unele primării sunt „lovite” de noroc. Este şi cazul Primăriei Cernavodă, care a primit, gratuit, de la Primăria Sectorului 1 Bucureşti, trei tractoare, trei remorci şi un împingător frontal. Potrivit primarului Gheorghe Hânsă, utilajele sunt în stare bună de funcţionare şi vor fi folosite pentru activităţile autorităţii locale, după ce vor fi înmatriculate şi vor fi efectuate inspecţiile tehnice necesare, conform prevederilor legale. Valoarea lor de inventar a fost estimată la peste 30.000 de lei. „Aceste utilaje sunt o mană cerească pentru noi, pentru că le vom utiliza la igienizarea şi deszăpezirea oraşului”, a spus Hânsă, care a povestit şi cum a ajuns să intre în posesia utilajelor: „Noi, cei de la Primărie, am efectuat o vizită la omologii noştri din Sectorul 1 din Capitală, de la care am încercat să luăm lecţii cu privire la programul de izolare termică a blocurilor, capitol la care ei sunt campioni. Cu această ocazie am aflat că cei de la Primăria Sectorului 1 îşi restrâng activitatea şi renunţă la o parte din activele sale. Şi uite aşa am ajuns să primim astfel de utilaje, pe care ei le-au oferit altor administraţii locale.” (T.I.)