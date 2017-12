Primăria Mangalia, luată la puricat la ordinul expres al lui Boc

Lupta pentru putere în municipiul Mangalia este atît de mare încît în disputa dintre o parte a consilierilor locali şi primarul Claudiu Tusac au apărut noi forţe, care încearcă să-l doboare pe primarul Mangaliei cu orice preţ. În urma unor reclamaţii înaintate de 10 consilieri locali, reprezentînd PD-L, PRM, PC şi PNL, care se referea la activitatea primarului Mangaliei, o echipă a Corpului de Control a primului ministru a descins, marţi, la Primăria Mangalia, pentru a face un control „la sînge” în actele emise de administraţia publică locală. Primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, a declarat, ieri, că este surprins de înverşunarea cu care cei zece consilieri locali încearcă, cu toate forţele, mai nou implicîndu-l şi pe premierul demis Emil Boc, să pună beţe în roate actualei conduceri a Primăriei. Tusac a precizat că este uimit de rapiditatea cu care Emil Boc a răspuns la reclamaţia celor 10 consilieri locali, timiţînd la Mangalia, prin ordin scris, o echipă de control. Primarul Mangaliei a afirmat că reclamaţia consilierilor a fost făcută pe 6 septembrie, iar pe data de 16 a aceleiaşi luni Tusac a primit 10 plicuri de primul ministru în care se preciza că au fost făcute o serie de reclamaţii privind activitatea Primăriei. Claudiu Tusac a adăugat că este ciudat faptul că, pe 12 octombrie, cu o zi înaintea demiterii sale, Boc a semnat ordinul de control, iar în numai şase zile o echipă de la Corpul de Control al primului ministru a şi fost la Primăria Mangalia. „Anchetatorii lui Boc au venit marţi şi vor pleca vineri. Pe ai cui bani stau? În plus, a fost de-a dreptul amuzant în momentul în care au venit pentru că au cerut toate actele Primăriei, fără să specifice ceva. Ei habar nu aveau ce să ceară. Ne-au spus să le punem la dispoziţie de la trusourile pentru copii pînă la cererile de concediu. Practic, toţi angajaţii Primăriei trebuie să stea la picioarele lor, iar patru zile activitatea este blocată. De ce nu s-au dus la Prefectură, la casa lor, unde sînt 90% dintre actele Primăriei Mangalia. Aşa au venit aici şi îmi fac pagubă la consumabile”, a spus Claudiu Tusac. El a adăugat că intenţionează să ceară în scris reclamaţiile făcute de cei 10 consilieri şi a precizat că va face, la rîndul lui, o reclamaţie la adresa consilierilor, „pentru a vedea cît de repede se mişcă în acest caz Corpul de Control al primului ministru”. În plus, primarul Mangaliei a precizat că, avînd în vedere că se consideră nevinovat, are de cînd să facă o acţiune în instanţă, lucru confirmat, ieri, şi de avocatul primarului, Marius Caraiani. Pe de altă parte, primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, crede că acţiunea susţinută de premierul Emil Boc este doar o treabă politică. „A început jihadul împotriva primarilor PSD şi PNL, iar pedeliştii din teritoriu sînt puşi să facă reclamaţii doar, doar să ne convertim la religia PD-L. Cred că acest tip de şantaj este de domeniul trecutului. În ceea ce-i priveşte pe cei 10 consilieri, aceştia, conduşi de fostul primar, mi-au făcut plîngeri penale pentru tot ceea ce am făcut în Mangalia, de la locurile de joacă pînă la pachetele pentru pensionari”, a mai spus primarul Claudiu Tusac.